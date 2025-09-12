PAT * SOSTEGNO PSICOLOGICO: TONINA, «LA VOLONTÀ È GARANTIRE UN SISTEMA STABILE ED ACCESSIBILE A TUTTI»

15.01 - venerdì 12 settembre 2025

“Siamo convinti che il sistema trentino per assicurare il sostegno psicologico a chi ne fa richiesta garantisca meglio e in maniera più capillare i cittadini trentini”. Così l’assessore provinciale alla Salute Mario Tonina in merito ad alcune notizie apparse sulla stampa locale riguardo alla mancata adesione del Trentino al cosiddetto “bonus psicologo” nazionale.

“La scelta dell’Amministrazione provinciale risponde alla precisa volontà di garantire a tutti i nostri cittadini ai cittadini un sistema di supporto psicologico solido, accessibile e di qualità – piega l’assessore -. Abbiamo deciso di non adottare il bonus nazionale perché riteniamo più utile offrire ai cittadini trentini un sistema continuativo, che unisce il servizio pubblico a professionisti privati accreditati, anziché risposte frammentate e con un contributo una tantum. Il Bonus psicologico è stato uno strumento utile in una situazione emergenziale come quella del covid, ma terminata quella fase si è valutato e scelto di integrare le risorse a favore del sostegno psicologico in modo più organico e stabile, costruendo un sistema che ha come priorità il dare risposte di qualità, che accompagnino le persone lungo percorsi strutturati e non episodici”.

Una scelta che trova la sua motivazione sui due pilastri portanti e peculiari del sistema trentino: il servizio sanitario provinciale, che garantisce un’assistenza di alto livello con tempi di attesa inferiori alla media nazionale (l’85% dei minori e il 70% degli adulti ottengono una prima visita entro 60 giorni), e la rete di professionisti accreditati. “Grazie a una disciplina specifica – aggiunge Tonina – abbiamo rafforzato la collaborazione con gli studi privati, garantendo standard di qualità e la possibilità di rispondere anche a bisogni complessi. Se sul fronte pubblico stiamo anche investendo per potenziare ulteriormente il personale e le strutture, dal 2024 abbiamo quasi triplicato le risorse dedicate al privato convenzionato, portandole a oltre 300 mila euro, e aumentato il compenso per seduta, così da assicurare un servizio sostenibile e qualificato”.

Risorse, va detto, che sono sempre state ampiamente sufficienti a coprire i bisogni emersi dal territorio. “Guardando i dati riferiti al periodo gennaio-luglio 2025 – precisa ancora Tonina – risulta utilizzato il 40% del finanziamento assegnato, circa 140 mila euro, a fronte di un budget complessivo assegnato pari a 304 mila euro. Nello stesso periodo del 2024 erano stati utilizzati solo 35 mila euro”.

Centrale anche l’accessibilità economica delle prestazioni. Nel servizio pubblico, un ciclo di 8 sedute comporta un ticket di poco più di trenta euro sia per il pubblico che per il convenzionato. “Si tratta – evidenzia Tonina – di importi notevolmente inferiori rispetto a una terapia privata, accessibili a tutti i cittadini senza necessità di ulteriori valutazioni reddituali. È questa la nostra idea di universalità: un servizio vicino alle persone, indipendentemente dalla loro condizione economica”.

“Ribadisco quindi – ancora l’assessore – che non si tratta di una rinuncia, ma di una scelta di responsabilità precisa: costruire in Trentino un sistema stabile, di qualità e capace di garantire benefici concreti e duraturi, piuttosto che affidarsi a misure temporanee e frammentate”.

“Ritengo importante, e colgo l’occasione per farlo, che i cittadini conoscano il valore del nostro sistema di supporto psicologico – conclude Tonina –: a differenza del bonus nazionale, che prevede un iter lungo e non garantisce a tutti l’accesso, in Trentino è sempre prevista una prima valutazione rapida e, se il pubblico non può prendere subito in carico, è possibile rivolgersi a un convenzionato con garanzia di tempi veloci e qualità. Un servizio di cui, credo, dobbiamo essere orgogliosi”.