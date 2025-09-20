PAT * SANITÀ: «CORSO DI FORMAZIONE PER MEDICI DELLE RSA, RIAPERTI I TERMINI PER L’ISCRIZIONE»

08.20 - sabato 20 settembre 2025

Dal 22 al 28 settembre 2025 saranno riaperti i termini per iscriversi all’edizione 2025-2026 del corso di formazione rivolto ai medici delle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) della Provincia autonoma di Trento.

Corso che prenderà il via il 10 ottobre. Lo ha deciso la Giunta provinciale, su proposta dell’assessore alla salute e politiche sociali Mario Tonina, il quale, ricordando che per l’edizione 2025-2026 il programma del corso è stato aggiornato, attualizzando i contenuti formativi e rivolgendo un’attenzione specifica all’innovazione tecnologica in ambito residenziale, sottolinea come “I medici delle RSA sono un presidio insostituibile e la loro formazione continua è l’investimento più importante per garantire cure di eccellenza, perché solo attraverso l’aggiornamento costante possiamo rispondere con professionalità e umanità ai bisogni sanitari e assistenziali complessi dei nostri anziani”.

Il corso, realizzato tramite la Scuola di formazione specifica in medicina generale di Trento, è rivolto a un massimo di 30 laureati in medicina e chirurgia, di cui 25 posti riservati a residenti o a medici già attivi in Trentino.

Prenderà avvio il 10 ottobre 2025 ed avrà una durata di 268 ore, di cui 168 ore d’aula e 100 ore di apprendimento sul campo nelle RSA convenzionate.

Le domande di iscrizione vanno trasmesse dal 22 al 28 settembre 2025 all’indirizzo pec serv.personalesanitarioeuniversita@pec.provincia.tn.it.