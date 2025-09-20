PAT * INCARICHI: «IL PRESIDENTE FUGATTI SALUTA IL COLONNELLO EDERLE, CARABINIERI VICINI ALLA COMUNITÀ»

Il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti ha incontrato nella sede di piazza Dante il colonnello dei carabinieri Matteo Ederle, in procinto di lasciare il proprio incarico di comandante provinciale dell’Arma in Trentino, ricoperto dal febbraio 2022.
Un’occasione per sottolineare, da parte del presidente accompagnato anche dal direttore generale della Provincia Raffaele De Col, il valore della collaborazione istituzionale, nonché il contributo fondamentale dei militari dell’Arma per la sicurezza, la prevenzione e il presidio del territorio in tutto il contesto provinciale.
“Esprimo il più sentito ringraziamento al colonnello Ederle – così Fugatti -, che nel suo importante ruolo di comandante provinciale ha confermato l’attenzione e la vicinanza dell’Arma alla comunità trentina.
Un impegno condiviso ogni giorno dalle donne e gli uomini dell’Arma che rappresentano un punto di riferimento essenziale, in tutto il territorio trentino e specialmente nelle piccole realtà.
Lo abbiamo visto ad esempio, guardando agli episodi più recenti, con l’operazione in Vallagarina che ha portato all’arresto dei componenti della cosiddetta ‘banda dell’ariete’ prima che potessero nuovamente colpire.
Con l’Arma e tutte le forze dell’ordine proseguiamo quindi la collaborazione, in un quadro nel quale la Provincia conferma il proprio supporto a chi opera per la tutela di cittadini e delle attività economiche”.
Ederle, classe 1974, lascia il Trentino per Roma, presso il Comando delle scuole dell’Arma dei Carabinieri, che rappresenta il vertice dell’organizzazione di formazione e addestrativa sia di base che specialistica per tutto il personale dell’Arma.