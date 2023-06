PAT * “PRONTO INTERVENTO SOCIALE”: « AL VIA IL 3/7 UN NUOVO SERVIZIO, APERTO 24 ORE SU 24 TUTTI I GIORNI DELLA SETTIMANA »

17.31 - giovedì 29 giugno 2023

Il 3 luglio parte il “Pronto intervento sociale” aperto 24 ore su 24.Un nuovo servizio, coordinato dalla Provincia, rivolto ai soggetti pubblici per segnalare situazioni di emergenza sociale. Prenderà il via il 3 luglio un nuovo servizio, coordinato dalla Provincia, per segnalare situazioni di emergenza sociale. Si chiama “Pronto intervento sociale” ed è una proposta progettuale finanziata a valere sul programma operativo nazionale inclusione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociale grazie alla quale i soggetti pubblici possono segnalare situazioni di emergenza sociale in qualsiasi ora del giorno e della notte.

L’importante novità è stata annunciata dall’assessore provinciale alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, Stefania Segnana, nell’ambito dell’incontro organizzato presso la Fondazione Franco Dermarchi e rivolto ad enti e soggetti che operano in questo ambito.

“L’obiettivo del servizio è quello di garantire a tutti coloro che si trovano in una situazione di ‘emergenza sociale’ sul territorio Trentino, una risposta immediata tramite un intervento di assistenza, posto in essere da operatori debitamente formati, in grado di dare risposta ai bisogni primari ed immediati non procrastinabili – spiega l’assessore Segnana -. In questo modo cerchiamo di assicurare supporto ai cittadini e risposta a bisogni sociali indifferibili al di fuori dagli orari in cui operano i servizi sociali, in un’ottica di vicinanza concreta alla popolazione trentina, anche in considerazione del moltiplicarsi delle situazioni di difficoltà, disagio e delle richieste di aiuto”.

Il pronto intervento sociale, coordinato dalla Provincia, vede la partecipazione attiva dei Comuni di Trento e Rovereto, quali importanti partner per assicurare un servizio efficace ed efficiente, nonché delle due unità gestite rispettivamente dalla Cooperativa sociale Arianna, per la zona di Trento, e dalla Cooperativa sociale onlus Punto d’Approdo, per l’area di Rovereto; proprio queste unità mobili possono anche intervenire con operatori in tempo reale sul luogo dell’emergenza.

L’organizzazione operativa prevede un’apertura 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana; a tal fine è stato istituito un numero verde dedicato, riservato agli operatori pubblici, che potrà essere utilizzato in ogni momento e da qualsiasi soggetto pubblico per segnalare una situazione, anche presunta, di emergenza sociale. A seguito di tale segnalazione viene effettuata una valutazione professionale e fornita assistenza immediata, anche attivando l’attuale rete dei servizi socio-assistenziali territoriali.

Alla fase di prima lettura del bisogno, contenimento e gestione della situazione di emergenza da parte del pronto intervento sociale, seguirà la presa in carico specialistica del servizio sociale territorialmente competente che in ogni caso, in orario di apertura, garantirà il necessario supporto e collaborazione agli operatori dedicati.

Fondazione Franco Demarchi partecipa attraverso il monitoraggio del servizio e la progettazione ed erogazione di percorsi formativi rivolti agli operatori coinvolti di tutto il territorio provinciale.