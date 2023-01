PAT * MUSEI E TURISMO – « LE PROPOSTE IN TRENTINO IN GENNAIO, DAL SASS AL MUSE, DAL MUSEO ETNOGRAFICO AL MART, DAL BUONCONSIGLIO ALLE GALLERIE PIEDICASTELLO »

15.40 - giovedì 12 gennaio 2023

Tante le proposte in Trentino, dal SASS al MUSE, dal Museo etnografico al Mart, dal Buonconsiglio alle Gallerie di Piedicastello. Musei e castelli provinciali, tutte le iniziative di gennaio.

Concluse le festività natalizie, prosegue l’impegno dei Musei, dei luoghi di cultura e dei castelli che fanno parte della rete provinciale. Sono tante, anche per gennaio, le iniziative promosse che spaziano dai merletti del Museo etnografico trentino di San Michele all’Adige, all’archeologia della Grande Guerra del SASS, da Giotto e il Novecento al Mart, alle proposte storiche della Gallerie di Piedicastello, dall’incontro con il Giappone al Buonconsiglio, fino al lupo e al colore rispettivamente al MUSE e al Palazzo delle Albere. Non mancano poi le proposte legate allo sci, con la formula “Ski Family in Trentino” rivolta alle famiglie.

METS – Museo etnografico trentino San Michele

Dal 10 gennaio il METS è aperto con orario continuato dalle 10 alle 18 dal martedì alla domenica. Oltre alle collezioni è visitabile la piccola ma preziosa mostra “Te la do io la dote! Cembra 1962-2022 Una scuola di merletti in Trentino” ideata dal Comune di Cembra Lisignano e dal METS. Curata da Marta Bazzanella e Irene Fratton espone magnifiche creazioni realizzate al tombolo (per la dote) negli anni Sessanta del secolo scorso e quelle create, sempre al tombolo, a partire dagli anni 2000 per impreziosire lo stile personale.

Il 26 gennaio alle 18, per “La giornata della Memoria”, Oliviero Stock presenta il suo libro “In barba ad H” per testimoniare la forza della vita sull’orlo dell’indicibile abisso. Interventi musicali di T.T.T. klezmer band.

Info https://www.museosanmichele.it/

Spazio Archeologico Sotterraneo del Sas

Ci si immerge nell’archeologia allo Spazio Archeologico Sotterraneo del Sas, a Trento, sotto piazza Cesare Battisti, dove tra le testimonianze dell’antica Tridentum fondata dai Romani sono visitabili due mostre. “La memoria nel ghiaccio. Archeologia della Grande Guerra a Punta Linke” documenta con fotografie e reperti gli interventi di recupero dai ghiacci dell’Ortles-Cevedale delle strutture della Prima guerra mondiale, condotti dagli archeologi nel sito di Punta Linke a 3.629 metri di altitudine. “Ostriche e vino. In cucina con gli antichi romani” propone invece un excursus sulle abitudini alimentari e la cucina in età romana sulle sponde dell’Adige. Il sito è aperto da martedì a domenica con orario 9-13 e 14-17.30.

Info https://www.cultura.trentino.it/Temi/Archeologia

Mart, Palazzo delle Albere e Galleria Civica

Al Mart continua la grande mostra “Giotto e il Novecento”, inaugurata da poco più di un mese. Proseguono inoltre le esposizioni dedicate agli Eretici contemporanei, ad Adelchi-Riccardo Mantovani e ad Achille Funi. Prorogate entrambe le mostre nelle sedi di Trento: c’è tempo fino al 12 marzo per visitare “Paesi perduti” alla Galleria Civica fino al 12 marzo e per “Linus” a Palazzo delle Albere fino al 5 febbraio.

Info https://www.mart.tn.it/

MUSE e Palazzo delle Albere

Proseguono le mostre al MUSE e nel vicino Palazzo delle Albere. Fino al 12 febbraio 2023 “Lascaux Experience” riporta in vita, grazie alla realtà virtuale, le antiche pitture della grotta di Lascaux. “Nella mente del lupo”, fino al 19 marzo 2023, approfondisce in modo immersivo i codici con cui la mente del grande carnivoro legge la realtà, quali strategie adotta per attraversare una strada, predare o fuggire da un cane posto a protezione del bestiame. “Dentro il colore”, a Palazzo delle Albere, fino al 4 giugno 2023, scandisce grazie a sette vulcani – bianco, rosso, giallo, verde, blu, viola e nero – e oltre 100 reperti provenienti dalle collezioni naturalistiche del MUSE il percorso di un’esperienza dedicata alle diverse cromie.

Info https://www.muse.it/it

Gallerie di Piedicastello e Museo Caproni

Le Gallerie di Piedicastello sono aperte dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18 con ingresso libero. Quattro le mostre attualmente allestite:

“Spettacolo”: un’installazione multi-sensoriale che racconta i principali momenti degli ultimi 200 anni di storia in Trentino.

“La seconda guerra mondiale”, un percorso espositivo che racconta l’esperienza trentina durante il secondo conflitto mondiale.

“Scalare il tempo: 70 anni di Trento Film Festival”: un viaggio attraverso le atmosfere, le voci e le pellicole del Festival cinematografico nato a Trento nel 1952.

“Al lavoro!” un’esposizione che ripercorre la migrazione trentina verso il Tirolo del nord nel XIX secolo.

Il Museo dell’aeronautica “Gianni Caproni” aperto dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18, ingresso a pagamento, propone oltre alla rinnovata esposizione permanente dedicata alla storia dell’aeronautica italiana, anche la mostra “Dalle ali alle ruote. Il Capriolo: epopea di una moto trentina “1951-1962”.

Info https://museostorico.it/

Castello del Buonconsiglio

A gennaio il pubblico del Castello del Buonconsiglio potrà ammirare la mostra “Incontri in Giappone”, rassegna curata da Pietro Amadini e dal direttore del museo, Laura Dal Prà che racconta il Giappone di metà Ottocento attraverso fotografie e oggetti d’arte collezionati da Giuseppe Grazioli, il religioso ed agronomo trentino che dal 1864 al 1868 si recò a Yokohama alla ricerca di uova del baco da seta sane, divenute introvabili per la diffusione della pebrina, la malattia che aveva compromesso la produzione sericola di tutta Europa. Ogni anno, al ritorno dai suoi viaggi, Grazioli donò le opere da lui acquistate nella città nipponica al Museo Civico di Trento, le cui raccolte furono poi concesse in deposito dal Comune al Museo Nazionale, inaugurato nel 1924 nel Castello del Buonconsiglio.

Inoltre da metà gennaio il pubblico potrà anche ammirare un raro dipinto su rame del pittore fiemmese Cristoforo Unterperger (Cavalese 1732 – Roma 1798), raffigurante San Romedio che incontra San Vigilio entrato a far parte del percorso di visita permanente del Castello del Buonconsiglio. Domenica 15 gennaio ad ore 11 sarà ufficialmente presentato al pubblico dal direttore del museo Laura Dal Prà e dal conservatore del museo Roberto Pancheri.

Info https://www.buonconsiglio.it/

Ski family in Trentino offre l’accesso gratuito a tutti i figli minorenni agli impianti di risalita aderenti (Passo Brocon, Pinzolo, Pejo, Monte Bondone) al solo costo dello skipass di mamma e/o di papà, se in possesso dell’EuregioFamilyPass. La promozione è estesa anche ai nonni, alle famiglie dei dipendenti delle aziende non trentine certificate Family Audit e ai residenti dei comuni italiani certificati “Family in Italia”.

Informazioni su www.skifamilyintrentino.it