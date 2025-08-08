PAT * METEOTRENTINO: «CALDO INTENSO NEL WEEKEND, ZERO TERMICO A 5.000 METRI»

13.10 - venerdì 8 agosto 2025

Dopo un mese di luglio piuttosto fresco, da oggi – venerdì – e soprattutto nel fine settimana, l’afflusso di aria molto calda porterà a un marcato aumento delle temperature.

La quota dello zero termico salirà fino a circa 5.000 metri. Lo comunica Meteotrentino.

Nei fondovalle più bassi e meno ventilati, le temperature massime potranno localmente raggiungere o superare i 35 gradi centigradi, mentre le minime saranno in alcuni casi superiori ai 20 gradi centigradi, determinando le cosiddette notti tropicali.

Il picco di caldo è atteso per domenica 10 agosto, con la notte successiva che potrebbe risultare la più calda in termini di temperature minime.

È comunque poco probabile che venga superato il record mensile di temperatura massima: a titolo di riferimento, dal 1921 a Trento Laste il valore più alto registrato in agosto è stato di 39 gradi centigradi, misurato il 15 agosto 1974 e l’11 agosto 2003.

L’alta pressione continuerà a interessare le Alpi almeno fino alla prima metà della prossima settimana, garantendo condizioni prevalentemente stabili e temperature elevate.

Le precipitazioni saranno in generale assenti, ma aumenterà la probabilità di sviluppo di isolati temporali di calore quasi stazionari, che – anche per effetto delle temperature molto alte – potranno risultare di forte intensità.

Dalla vigilia di Ferragosto la previsione diventa più incerta, in quanto l’alta pressione potrebbe iniziare a indebolirsi.