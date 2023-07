PAT * INCONTRO TONINA E ZANOTELLI – OPERAI FORESTALI: « RINNOVO CONTRATTUALE, RIAPERTA LA TRATTATIVA »

16.50 - giovedì 20 luglio 2023

Riaperta la trattativa per il rinnovo contrattuale, lunedì 31 luglio un nuovo incontro. Il vicepresidente Tonina e l’assessore Zanotelli hanno incontrato i rappresentati degli operai forestali.

Riapertura della trattativa e appuntamento al prossimo 31 luglio per un nuovo confronto durante il quale provare a trovare un accordo definitivo sul rinnovo del contratto. Si è concluso con questi risultati l’incontro di questa mattina in Provincia tra il vicepresidente Mario Tonina, l’assessore provinciale all’agricoltura, foreste, caccia e pesca, Giulia Zanotelli e i rappresentanti degli operai forestali delle sigle sindacali Fai Cisl e Flai Cgil.

“Da parte nostra c’è la massima volontà a riavviare in modo trasparente e costruttivo il dialogo interrotto lo scorso maggio dalla controparte – spiegano Tonina e Zanotelli -. Sappiamo quanto importante e prezioso per l’intera comunità sia il lavoro di nostri operai forestali, e confermiamo quindi la disponibilità ad individuare le risorse necessarie per arrivare ad un rinnovo che vada nella direzione di quello siglato nei giorni scorsi per il pubblico impiego“.

Presenti all’incontro anche il dirigente del Dipartimento territorio, trasporti, ambiente, energia, Roberto Andreatta, la sostituto direttore dell’Ufficio amministrazione e lavori forestali, Caterina Gagliano, dirigente del Servizio personale della Provincia, Maria D’Ippoliti.

Accanto a quelli economici, turnover, indennità sostitutiva mensa, sicurezza e indennità di anzianità sono stati alcuni dei temi principali al centro del confronto odierno. Punti sui quali la Provincia ha assicurato la volontà di venire incontro alle richieste avanzate dai sindacati, in un modello che tenga conto del rinnovo contrattuale siglato a livello nazionale e del recentissimo protocollo per il rinnovo dell’impiego pubblico.