MUSE – TRENTO * COESISTERE CON L’ORSO: « ESPERIENZE DI RICERCA E GESTIONE IN NORD AMERICA, CON TOM SMITH (10/5 – 20.45) »

13.12 - venerdì 5 maggio 2023

Incontri al Museo per parlare di fauna. Coesistere con l’orso: esperienze di ricerca e gestione in Nord America. Con Tom Smith, Professor of Wildlife Sciences presso il Wildlife and Wildlands Conservation Program dell’Università di Provo (USA).

Mercoledì 10 maggio 2023, ore 20.45

MUSE – Museo delle Scienze, Trento

Evento in presenza (gratuito con prenotazione su Ticketlandia) e in diretta Facebook

L’ultimo appuntamento di “Incontri al museo per parlare di fauna” 2022-23 è dedicato alla coesistenza con l’orso. Mercoledì 10 maggio alle 20.45 al MUSE Tom Smith, professore dell’Università di Provo (USA) e tra i massimi esperti di plantigradi al mondo, parlerà di conservazione e coesistenza con questa specie in Nord America. L’incontro è organizzato in collaborazione con il Servizio Faunistico della Provincia autonoma di Trento che ospita l’esperto per uno scambio di esperienza sulla gestione degli orsi.

Le esperienze di ricerca e gestione dell’orso in altre realtà del mondo sono in questi giorni oggetto di crescente interesse. Quali sono le strategie di conservazione dell’orso in altri Paesi? Come vengono gestite le interazioni tra persone e grandi carnivori in altri contesti?

Al MUSE – Museo delle Scienze di Trento, mercoledì 10 maggio alle 20.45, il professor Smith parlerà delle strategie di coesistenza tra orsi e persone in Nord America e degli studi condotti negli ultimi anni sia sull’ecologia e il comportamento dell’orso che sulle dinamiche di interazione tra esseri umani e plantigradi.

Come spiegano Giulia Bombieri e Paolo Pedrini dell’Ambito Biologia della Conservazione del MUSE, anticipando alcuni temi della serata: “In Nord America una lunga esperienza e la raccolta molto dettagliata di dati riguardanti le interazioni umani-orso consentono non solo di studiare le dinamiche e le situazioni che possono portare a interazioni negative, ma anche di individuare le strategie più efficaci per ridurne il rischio. Nonostante si tratti di un’area di studio molto diversa dalla nostra, sia dal punto di vista ambientale che sociale, gli studi svolti evidenziano che alcune tipologie di interazioni tra persone e orsi sono simili a quelle che si registrano in Europa. Ne consegue che anche alcune delle strategie individuate possono risultare efficaci in contesti come quello alpino”.

Tom Smith è uno dei massimi esperti di plantigradi al mondo, in Trentino per uno scambio di esperienze sulla gestione degli orsi in partnership con il Servizio Faunistico della Provincia autonoma di Trento – Settore Grandi carnivori. Oggi professore all’Università di Provo (Utah), Smith ha iniziato a lavorare sull’orso bruno nel 1992 nel Parco Nazionale di Katmai (Alaska) che ospita 3.500 – 4.000 orsi bruni liberi di muoversi in 1,4 milioni di ettari scarsamente antropizzati.

Durante la serata al MUSE, il ricercatore entrerà nel vivo delle sue ricerche sul conflitto umani-orsi. Parlerà in particolare degli studi in cui ha analizzato più di 2.100 eventi di conflitto tra persone e orsi in Nord America in un arco di tempo di oltre 140 anni. Smith ha lavorato non solo sull’orso bruno, ma anche sull’orso nero e l’orso polare, indagando le differenze nella tipologia di interazioni con le persone. Infine, riferendosi agli studi sul campo e in laboratorio, Smith mostrerà come le sue scoperte risultino utili per supportare azioni di comunicazione inerenti il modo di lavorare e svolgere attività ricreative in sicurezza in terre frequentate dagli orsi.

L’incontro fa parte dell’edizione 2022/2023 di “Incontri al Museo per parlare di fauna”, la storica rassegna di appuntamenti del museo per avvicinarsi con prospettive sempre nuove alle ricerche e agli studi sulla fauna, alla biodiversità animale e vegetale, alla conoscenza e conservazione della natura. L’ingresso è gratuito con prenotazione consigliata su Ticketlandia. L’evento sarà trasmesso anche in diretta Facebook sulla pagina del museo.

Foto di Vincenzo Penteriani