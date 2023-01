RIFONDAZIONE COMUNISTA – TRENTINO * MARCIALONGA: CAMION NEVE IN VIA BELENZANI: « NO AI CAPRICCI, SPESSO INDOTTI PER MOTIVI DI MERCATO »

15.58 - mercoledì 18 gennaio 2023

Sembra davvero che per i nostri politici la realtà non esista: altrimenti, come possono concepire l’idea di offrire alla cittadinanza un’iniziativa come la creazione di una pista da Marcialonga in miniatura, in pieno centro? Per il 26 gennaio, data di inaugurazione della cinquantesima edizione della Marcialonga, dieci camion scaricheranno la neve necessaria per allestire un anello da Palazzo Geremia alla fontana del Nettuno in piazza Duomo.

Il comitato promotore della Marcia fa naturalmente promozione turistica nel suo interesse ed ha presentato l’encomiabile iniziativa in una conferenza stampa. Pare non vi abbia partecipato il sindaco Ianeselli che però ha dato il suo assenso; senza l’autorizzazione del Comune infatti essa non avrebbe potuto svolgersi. Rifondazione Comunista si associa alle critiche già espresse da molti ambientalisti e ribadisce che non è accettabile, in nome della difesa degli interessi economici di pochi, perpetuare comportamenti e pratiche non più compatibili con la nuova epoca che stiamo vivendo.

Condividiamo pienamente anche la stigmatizzazione di un modello culturale da troppo tempo diffuso, per cui tutto è possibile, anzi è considerato un punto di orgoglio torcere la natura, i suoi cicli, le sue manifestazioni a desideri e capricci spesso indotti per motivi di mercato.

Partito della Rifondazione Comunista del Trentino