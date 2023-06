DEGASPERI (ONDA) – INTERROGAZIONE * LICEO DA VINCI: « REGOLAMENTI MODIFICATI SENZA L’APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUZIONE? »

07.13 - giovedì 22 giugno 2023

Liceo Da Vinci: regolamenti modificati senza l’approvazione del Consiglio d’istituzione. Secondo quanto segnalatoci lunedì 22 maggio la dirigente dell’Istituto L. Da Vinci di Trento avrebbe inviato a tutti gli studenti una mail contenente tre delibere approvate dal collegio docenti qualche giorno prima, che apportano importanti modifiche al Progetto d’istituto e al Regolamento viaggi.

La comunicazione, indirizzata a studenti e famiglie, è stata inviata come se queste “tre importanti novità”, riportate nel dettaglio nel contenuto della mail, fossero già in vigore.

Effettivamente i regolamenti, modificati sulla base delle decisioni prese dal collegio docenti, risultano già pubblicati sul sito della scuola. Addirittura ad una delle delibere, quella che apporta modifiche al Regolamento di valutazione, sarebbe già stata data applicazione. Si tratta della abrogazione della possibilità di assegnare i voti 1 e 2 nelle prove in itinere durante l’anno. Nella tabella contenuta nel Progetto di istituto il voto minimo è stato infatti portato a 3.

Le tre delibere però, approvate dal collegio docenti, non sarebbero state ancora sottoposte all’approvazione del consiglio d’istituzione, come previsto dall’art. 24 comma 2 della Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 secondo il quale “il collegio dei docenti delibera la parte didattica del progetto d’istituto, da sottoporre all’approvazione del consiglio dell’istituzione”.

Tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia per conoscere

1. se è a conoscenza della situazione descritta in premessa e come intende agire per verificare la legittimità delle azioni intraprese dalla dirigente;

2. come mai la dirigente dell’Istituto L. Da Vinci assume decisioni che non le competono senza tener conto dei passaggi previsti dalla normativa.

A norma di regolamento si richiede risposta scritta.

*

Cons. prov. Filippo Degasperi