DE GODENZ (UPT) * VARIAZIONE BILANCIO PAT: « BUONO IL MERITO, MA NON IL METODO »

19.07 - venerdì 19 maggio 2023

CS: De Godenz Variazione di bilancio buono il merito ma non il metodo

Il consigliere provinciale Pietro De Godenz esprime soddisfazione per l’approvazione di uno dei suoi emendamenti presentati durante la discussione in aula del Ddl 177 inerente alla Variazione al bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2023-2025. Entrando nel particolare, l’aula ha dato il via libera all’unanimità all’emendamento all’articolo 3 che allinea la normativa provinciale sull’utilizzo dei plateatici a quella nazionale, mentre la Giunta ha bocciato l’emendamento all’articolo 1 con il quale si dimezzava l’onere dell’IMIS dovuto da coloro che affittano le proprie abitazioni ai lavoratori stagionali.

“Ringrazio il Coordinamento Provinciale degli Imprenditori” ha commentato De Godenz ” che ha portato entrambe le istanze in prima commissione. Sono molto dispiaciuto in quanto ancora una volta non è stata portata avanti dalla Giunta la sollecitazione ad aiutare chi sceglie di affittare le abitazioni (normalmente introvabili) ai lavoratori, vero problema nei territori ad alta densità turistica. Posso ritenermi invece soddisfatto dell’approvazione del secondo emendamento che va così a fornire un vero aiuto agli esercenti, nell’auspicio prevedere un rinnovo a tutto il 2024.”

Venendo allo stanziamento dei 318 milioni di euro, il consigliere vuole esprime il suo particolare rammarico in quanto la Giunta non ha fatto questo passaggio in commissione che, per l’entità della cifra e per ciò che rappresenta come ricaduta sul territorio, è sicuramente cruciale.

“Su questo punto” afferma De Godenz ” si sarebbe trattato di riconoscere in modo particolare ed efficace il prezioso lavoro svolto a ogni livello, dai funzionari del Consiglio all’aula, coinvolgendo appieno tutte le parti in gioco e ottenendo il risultato che, a mio avviso, sarebbe stato molto più condiviso ed efficace; resto quindi dubbioso della scelta finale della Giunta di procedere direttamente in aula saltando tutti quei passaggi che sono parte fondamentale di un bilancio riconoscendo il protagonismo dei territori, delle parti sociali e delle persone che a vario titolo su di esso lavorano capillarmente”.

“In conclusione” ha dichiarato Pietro De Godenz ” il mio voto di astensione non è quindi di merito, ma di metodo, anche perché avendo ricevuto importanti sollecitazioni da parte di alcune associazioni, sarei stato ben contento di dare il via libera a un lavoro che avvallo certamente per quanto riguarda le ricadute che sopra citavo. 318 milioni di euro, ci tengo a dirlo, sono stati stanziati, quindi voglio ringraziare il Presidente e tutta la Giunta per il proficuo lavoro svolto, il quale ha portato a definire scelte a impostare una manovra di variazione che sono certo in generale potrà fornire, a partire da subito e per i prossimi mesi, le risorse e il primo aiuto di cui il nostro Trentino ha bisogno.” “Risorse e aiuti sui quali, ovviamente, dovremo tornare nuovamente in manovra di assestamento andando a tutelare quanto più possibile le cittadine, i cittadini e le imprese con nuove scelte efficaci e ulteriori stanziamenti che, se necessari, saremo pronti ad approvare assieme alla Giunta.” ha concluso il consigliere De Godenz.