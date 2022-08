CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO * QUARTA COMMISSIONE: « CELIACHIA E PROMOZIONE ATTIVITÀ FISICA BOCCIATE LE PROPOSTE DI LEGGE DI FUTURA E PD »

16.55 - martedì 30 agosto 2022

In Quarta Commissione. Bocciate due proposte di legge di Futura e PD in materia di salute. La Quarta Commissione si è riunita nel pomeriggio per discutere tre argomenti. Al primo punto, l’organismo ha esaminato e respinto con 3 voti favorevoli e 3 contrari il disegno di legge n. 83 del consigliere di Futura di modifica delle leggi vigenti in tema di alimentazione per le persone celiache.

A seguire si è concluso con la bocciatura anche l’esame del disegno di legge n. 118 di un consigliere del PD che promuoveva l’attività fisica e l’esercizio fisico modificando la legge provinciale sulla tutela della salute e la legge provinciale sulla sport.

Infine, la Commissione si è espressa favorevolmente (con tre astensioni) sulla proposta di deliberazione della Giunta provinciale di modifica dei criteri attuativi della legge provinciale sullo sport.

Respinte le modifiche di Futura in materia di celiachia

Negativo il parere della Giunta, espresso dall’assessora competente, sul testo del consigliere di Futura di modifica delle leggi vigenti in tema di alimentazione per le persone celiache, perché le questioni contenute nella proposta sono già previste e coperte da altri provvedimenti, che già mirano ad aumentare la presenza ed offerta sul territorio di proposte per clienti affetti da celiachia, mentre gli esercenti sarebbero già sufficientemente attenti e sensibili alla sicurezza: creare ulteriore burocrazia potrebbe ad avviso dell’assessora, compromettere il grande lavoro già svolto sul tema.

Dopo aver rilevato il metodo poco rispettoso della Giunta che non ha mai risposto ai numerosi suoi solleciti su richieste di dialogo, il consigliere proponente ha obiettato che questa proposta è migliorativa dell’esistente e si concentra sulla sicurezza alimentare che attualmente non è garantita al 100%. I controlli che l’assessora definisce “aggravio burocratico” rappresenterebbero a suo avviso uno strumento poco oneroso e molto migliorativo dell’esistente, a tutela delle persone celiache che rappresentano l’1% della popolazione. Di simile parere la consigliera del Patt che ha sottolineato come il disegno di legge parta dal basso e sia stato costruito sui bisogni evidenziati dall’associazionismo, un aspetto che lo renderebbe un’occasione importante per fare prevenzione e per diffondere cultura e formazione su una malattia sempre più diffusa come la celiachia.

Negativo perché introdurrebbe un ulteriore carico di burocrazia per gli esercenti il giudizio del consigliere della Lega che ha rilevato come le aziende già in difficoltà non si possano appesantire con nuovi carichi.

E’ intervenuto in chiusura di discussione anche l’assessore al turismo, presente per illustrare un successivo punto all’ordine del giorno che, riportando la sua esperienza personale, ha osservato come in Trentino ci sia un’attenzione quasi maniacale da parte degli esercenti riferita alla celiachia e alle intolleranze alimentari e non sia necessaria la modifica chiesta da questa proposta.

Il ddl è stato respinto con 3 voti favorevoli e 3 contrari.

Promozione dell’attività fisica: bocciata la proposta del PD

Sulla proposta del consigliere del PD l’assessora competente ha espresso una valutazione negativa, non tanto per i contenuti in sé, ma per l’effettiva applicazione del disegno di legge che per certi aspetti non sarebbe in linea con le raccomandazioni dell’Istituto superiore di sanità, non sarebbe coerente con la legge sullo sport e spingerebbe in via esclusiva l’attività fisica all’interno delle palestre della salute. Il consigliere proponente si è detto sconfortato: dalle audizioni era arrivato un orientamento unanime e favorevole e la proposta si ispira a quanto già avviene con successo in parecchie altre regioni: evidentemente la preclusione non è sul merito, ma è politica e pretestuosa. Anche il consigliere di Futura ha svolto simili considerazioni: a fronte di audizioni favorevoli e della consapevolezza sull’importanza dell’attività fisica si fatica a comprendere la bocciatura del testo. La consigliera di Fratelli d’Italia ha detto di apprezzare e condividere lo spirito positivo del disegno di legge, pur annunciando voto contrario. La consigliera del Patt ha evidenziato il valore della prevenzione contenuto nel ddl che, ha detto, non si comprende come possa essere respinto.

L’assessora ha rilevato infine l’incoerenza del PD che da un lato critica la volontà della Giunta di cercare la collaborazione delle strutture e cliniche private per affrontare le problematiche legate al Covid, mentre con questa proposta vorrebbe promuovere l’attività fisica utilizzando le palestre, che sono perlopiù strutture e realtà private.

Questo rilievo non ha alcun senso, ha replicato il consigliere del PD perché i due piani non possono essere messi a confronto.

Il disegno di legge, posto in votazione è stato bocciato con 3 voti favorevoli e 3 contrari.

Parere favorevole ad una delibera di Giunta in tema di sport

Infine, l’organismo consiliare ha espresso parere favorevole (con tre astensioni) sulla proposta di delibera della Giunta in materia di sport. Il provvedimento, illustrato dall’assessore competente, prevede ulteriori aiuti per i pulmini per i disabili, da attuazione ad un emendamento chiesto da Upt sulle sponsorizzazioni in denaro e non solo con credito d’imposta e introduce alcune modifiche tecniche come lo spostamento delle domande al 30 novembre e altri aspetti contabili anche di semplificazione.

Il consigliere del PD si è espresso positivamente sugli aspetti di semplificazione e sulle agevolazioni alle associazioni ed ha offerto un paio di suggerimenti: introdurre tra le spese ammissibili per l’impiantistica anche gli oneri finanziari e consentire il finanziamento del coinvolgimento di figure delle professioni sanitarie dello sport. L’assessore ha espresso orientamento favorevole sulla prima sollecitazione, mentre la seconda dovrà essere ulteriormente sondata.