CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO * CONFERENZA CAPIGRUPPO: « RINNOVO CONCESSIONI IDROELETTRICHE, CHIESTA DA TONINA LA PROCEDURA D’URGENZA »

11.41 - martedì 27 settembre 2022

Il fresco disegno di legge giuntale in materia di concessioni idroelettriche sarà esaminato con celerità in Terza Commissione permanente, per approdare al più presto all’aula, forse nella tornata di inizio novembre.

Ne ha discusso stamane la Conferenza dei capigruppo, riunita dal presidente Walter Kaswalder. Il vicepresidente della Provincia Mario Tonina ha chiesto inizialmente la procedura d’urgenza formale per il suo ddl 162/XVI, ma molti capigruppo – a partire da Alessio Manica del Pd – hanno opposto che il tema del rinnovo delle concessioni riguarda una scadenza di fine 2024, ragione per la quale non c’è bisogno di correre, ma semmai di ragionare e approfondire con cura.

Tonina ha spiegato la ratio della proposta legislativa: prorogare le 17 concessioni in scadenza tra due anni, chiedendo però ai concessionari precisi piani industriali e investimenti, che abbiano ricadute positive anche sul Trentino (con aumento dei canoni riconosciuti alla Provincia), a fronte del drammatico caro-energia in atto.

“Anche se già il piano Colao aveva immaginato questa proroga, anche se il tema è già stato sviscerato con il ministro Cingolani e anche se diversi Paesi europei hanno già imboccato questa via, pure – ha ammesso Tonina – sappiamo che c’è il rischio di una impugnativa del Governo. La strada non sarà agevole, ma occorre provarci”.

Con Manica, anche Paolo Zanella, Paola Demagri e Alex Marini hanno opinato che non sia opportuna una procedura d’urgenza formale. Opposta la posizione di Mara Dalzocchio (“non c’è tempo da perdere”), mediana la posizione di Pietro De Godenz (semplicemente, discutiamo con celerità). Da Claudio Cia (Fratelli d’Italia) è arrivato un affondo polemico verso i partiti alleati: “E’ grave che questo ddl 162 non ci sia stato spiegato ed è grave che il vicepresidente di Progetto Trentino ne abbia rivendicato una sorta di paternità. Mi dichiaro contrario all’urgenza richiesta dal vicepresidente Tonina”. Quest’ultimo ha replicato che il ddl 162 è della Giunta e non di altri.