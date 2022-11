CONSIGLIO PAT * “CONTRO L‘ODIO IN RETE”: « LA PREMIAZIONE DEI VINCITORI DEL PREMIO GIORNALISTICO, A BOLZANO (10/11 – 14.00) »

11.23 - giovedì 10 novembre 2022

Oggi l’assegnazione del premio giornalistico “Contro l‘odio in rete”. Alle 14.00 di oggi, in Consiglio provinciale, l’assegnazione del premio bandito dal Comitato per le Comunicazioni della provincia di Bolzano in collaborazione con l’analogo Comitato della provincia di Trento e dall’Ordine dei giornalisti.

È in programma

OGGI,

giovedì 10 novembre

alle 14.00

nella Sala sedute

del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano

in piazza Magnago 6

a Bolzano

la premiazione dei vincitori del premio giornalistico “Contro l’odio in rete”, bandito dal Comitato per le comunicazioni dell’Alto Adige in collaborazione con il Comitato provinciale per le comunicazioni del Trentino e l’Ordine dei giornalisti del Trentino Alto Adige-Südtirol. Il bando era rivolto a giornalisti e giornaliste professionisti, pubblicisti e praticanti autori di contributi sul tema delle espressioni di odio e dei contenuti offensivi su internet.

La giuria, composta da rappresentanti dei due Comitati e dell’Ordine, ha scelto due vincitori tra gli 8 autori e autrici che si erano candidati: si tratta di Inga Schmidt-Hosp dall’Alto Adige e Pino Loperfido dal Trentino. Le motivazioni verranno rese note durante la premiazione, alla quale parteciperanno la presidente del Consiglio provinciale Rita Mattei, i presidenti dei Comitati per le Comunicazioni della Provincia autonoma di Bolzano, Roland Turk, e della Provincia autonoma di Trento, Marco Sembenotti, e la presidente dell’Ordine dei giornalisti del trentino Alto Adige- Südtirol, Lissi Mair.

Giornalisti e giornaliste, operatrici e operatori dei media sono cordialmente invitati a intervenire.