COMUNITÀ ROTALIANA KÖNIGSBERG (TN) * “GREEN FOOD WEEK 2023“: « LOTTA AL CAMBIAMENTO CLIMATICO, NELLE SCUOLE BAMBINI UNITI PER L’AMBIENTE (13-17/2) »

18.39 - sabato 11 febbraio 2023

Green Food Week: nelle scuole una settimana all’insegna della sostenibilità. Green Food Week: nelle scuole bambini uniti per l’ambiente. Un’iniziativa promossa da FoodInsider a livello nazionale per sensibilizzare e diffondere consapevolezza sul tema dell’alimentazione sostenibile, partendo proprio dalle scuole. Nella settimana dal 13 all’17 febbraio 2023 le scuole della Comunità Rotaliana Königsberg – in qualità di Ente capofila della gestione associata per il diritto allo studio delle comunità Rotaliana e Paganella, saranno protagoniste di un’iniziativa per unire simbolicamente i bambini d’Italia in favore della lotta al cambiamento climatico. L’obiettivo dell’iniziativa Green Food Week è di modificare uno o più piatti offerti nel menu delle mense scolastico con proposte a basso impatto ambientale. È stato scelto di organizzare l’evento in concomitanza con “M’illumino di meno” proposto da Caterpillar – Radio Rai2, che da anni promuove una giornata per diffondere un comportamento più sostenibile e più attento al consumo delle risorse.

La Comunità Rotaliana Königsberg, ente capofila per il diritto allo studio anche per la Comunità della Paganella, partecipa già per il secondo anno consecutivo alla Green Food Week, e, durante questo anno scolastico 2022/2023, proprio per la sensibilità sulla tematica, l’Ufficio Istruzione e Diritto allo Studio della Comunità Rotaliana Königsberg, insieme al gestore del servizio di ristorazione scolastica Risto3, trattano il tema della lotta allo spreco alimentare anche con due serate aperte alla cittadinanza: la prima serata si è già tenuta presso l’Aula Magna dell’Istituto Martino Martini il 18 novembre 2022 e la seconda è in programma per il mese di aprile 2023.

Un tema che trova la piena sensibilità della Comunità Rotaliana Königsberg – in qualità di Ente capofila della gestione associata pe ril diritto allo studio delle comunità Rotaliana e Paganella, degli Istituti scolastici e di Risto3 (gestore del servizio mensa) che da anni promuovono nelle scuole uno stile alimentare sano e sostenibile con menu studiati da dietisti e cucinati giornalmente per garantire un corretto equilibrio nutrizionale, privilegiando prodotti del territorio preferibilmente biologici.

L’iniziativa Green Food Week, promossa da Foodinsider sul territorio nazionale, e in Trentino per tramite delle Comunità di Valle, rappresenta l’occasione per sensibilizzare ulteriormente i bambini e le famiglie rispetto a questo tema. La produzione di cibo rappresenta infatti la leva più importante per combattere il cambiamento climatico e migliorare così la salute del pianeta. Solo modificando il nostro comportamento alimentare potremmo garantire un’alimentazione sana alle oltre 10 milioni di persone che abiteranno la Terra nel 2050.

La giornata culmine della settimana sarà giovedì 16 febbraio: in tutte le scuole d’Italia aderenti all’iniziativa sarà servito un menu green a base di cereali, legumi e verdura fresca di origine locale. Foodinsider raccoglierà il totale dei pasti sostenibili consumati con un potenziale per la giornata del 16 febbraio di 40.000 pasti green ma con l’obiettivo più ambizioso di superare i 100.000 nel corso della settimana.