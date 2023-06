COMUNE TRENTO * FESTE VIGILIANE 2023: « SICUREZZA, VIETATO VENDERE BEVANDE PER ASPORTO IN LATTINA O CONTENITORI IN VETRO »

16.42 - venerdì 16 giugno 2023

Feste Vigiliane. Vietato vendere bevande per asporto in lattina o contenitori in vetro. Limitazioni anche alla somministrazione per ragioni di sicurezza nella zona del centro e in alcuni parchi tra le 20.30 e le 3 di notte fino al 26 giugno. Come accade in coincidenza delle manifestazioni che richiamano in città un grande numero di persone, per ragioni di sicurezza, per tutta la durata delle Feste Vigiliane (da oggi e fino al 26 giugno) nella zona del centro cittadino e in alcuni parchi non potranno essere vendute per asporto bevande in contenitori di vetro o lattine. È vietata anche la somministrazione di bevande in bottiglia o in bicchieri di vetro o in lattina al di fuori dei locali o dei plateatici. Lo ha stabilito l’ordinanza firmata oggi dal sindaco Franco Ianeselli d’intesa con la Questura.

Il divieto vale nella fascia oraria dalle 20.30 alle 3 per bevande di ogni specie, alcoliche e non. Sono interessati tutti gli esercizi pubblici del centro storico cittadino, ossia nell’area compresa tra via Torre Vanga, piazza da Vinci e via Pozzo, piazza Dante, via Dogana, via Romagnosi, piazza Sanzio, Via Manzoni, Largo Nazario Sauro, Via San Martino, via Torre d’Augusto, via Clesio, via dei Ventuno, piazza Venezia, largo Porta Nuova, via San Francesco d’Assisi, largo Pigarelli, via Barbacovi, tra largo Pigarelli e via Brigata Acqui, via Piave, via Santa Croce, via Madruzzo, via Rosmini, via Prepositura, piazza da Vinci, piazza di Fiera, il quartiere “Le Albere” (ossia l’area ricompresa nelle vie Corso del Lavoro e Scienza, via Monte Baldo, via Sanseverino (tra via Monte Baldo e corso del Lavoro e della Scienza), il parco Fratelli Michelin, i giardini di piazza Dante e di piazza Venezia, il parco della Predara, il parco Solženicyn.