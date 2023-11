COMUNE TRENTO * APERTURA MERCATINI NATALE – 18 NOVEMBRE 2023: « ALLE 17.00 IN PIAZZA DUOMO ACCENSIONE DELLE VENTIQUATTROMILA LUCI DELL’ALBERO »

10.55 - giovedì 16 novembre 2023

Sabato si accendono le ventiquattromila luci dell’albero in piazza Duomo. Appuntamento dalle 15 alle Albere e a seguire eventi in tutto il centro storico. In piazza Duomo lettura teatralizzata de“Il pacchetto rosso” e corteo musicale. Mancano solo due giorni all’inaugurazione di Trento, città del Natale, la manifestazione che con le sue luci e i suoi numerosi eventi accenderà la città con la magia del Natale. L’appuntamento è per il pomeriggio di sabato 18 novembre insieme al sindaco Franco Ianeselli e all’assessora alla cultura e al turismo Elisabetta Bozzarelli. Si comincia alle ore 15 al quartiere delle Albere con l’apertura della pista di pattinaggio promossa dal Consorzio Trento Iniziative con il supporto dell’Azienza per il turismo Trento, Monte Bondone.

Si proseguirà alle ore 16 in piazza Dante, la piazza dei bambini, per la presentazione del Villaggio incantato e della ruota panoramica, e in seguito alle 16.30 in piazza Cesare Battisti trasformata in un bosco incantato. Qui, alle 17 si svolgerà il primo incontro di “Filò al Falò”, la novità di questa edizione che per otto fine settimana riunirà attorno al fuoco associazioni e spettatori per rivivere la tradizione contadina del racconto e della condivisione.

A seguire, alle ore 17 in piazza Duomo sarà possibile assistere alla lettura teatralizzata della favola Il pacchetto Rosso a cura della libreria La Seggiolina blu, accompagnata dal delicato sottofondo dell’arpa. Scritta e illustrata da Linda Wolfsgruber e Gino Alberti, la storia arriva dritta al cuore, soffermandosi sulla reale valenza del donare e sugli effetti positivi che un semplice gesto di gentilezza può portare nella vita delle persone. Seguirà l’intervento di alcuni bambini che pronunceranno messaggi di pace e insieme al sindaco Ianeselli accenderanno le ventiquattromila luci dell’albero di Natale.

Sul palco sarà presente anche il presidente dell’Azienda per il Turismo Trento, Monte Bondone Franco Bertagnolli. Accompagnati dal corpo musicale “Città di Trento”, i partecipanti concluderanno infatti la giornata con il corteo che partirà da piazza Duomo e, passando da piazza Cesare Battisti, arriverà alle 18 in piazza Fiera e alle 18.45 in piazza Mostra dove potranno scoprire le 72 casette del mercatino di Natale, simbolo di tradizione e creatività.