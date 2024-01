CANALE 5 – “ STRISCIA LA NOTIZIA “ * « MAX LAUDADIO E I TRUCCHI PER EVADERE IL FISCO, A LEZIONE DI “NERO” DAI RIVENDITORI DI REGISTRATORI DI CASSA 30/1 – 20.35 »

18.03 - martedì 30 gennaio 2024

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Max Laudadio si occupa di evasione fiscale e scopre che alcuni rivenditori di registratori di cassa svelano ai clienti i trucchi per fare nero con i loro apparecchi.

L’inviato di Striscia, con l’ausilio di un gancio, incontra a Milano alcuni negozianti che vendono registratori che emettono scontrini e che sono collegati direttamente all’Agenzia delle Entrate. Sono proprio i rivenditori a spiegare al finto cliente come evadere il Fisco utilizzando i registratori di cassa digitali: «C’è chi suggerisce di stampare una “proforma”, darla ai clienti e poi cancellarla prima di emettere lo scontrino vero e proprio. Altri di attaccare al registratore due stampanti, una fiscale e una non fiscale. Insomma, dei veri e propri corsi su come evadere le tasse», racconta Laudadio. L’inviato esce infine allo scoperto con uno dei rivenditori, che prima nega, poi si fa scappare: «Nel commercio purtroppo è così…».

Il servizio completo sarà trasmesso stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).