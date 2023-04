LEAL – MILANO * ORSETTO MORTO IN TRENTINO: PRAMPOLINI, « NON ESCLUDIAMO CHE IL PICCOLO FOSSE FIGLIO DI JJ4, ATTENDIAMO RISPOSTE PER DISSIPARE I DUBBI »

11.20 - venerdì 28 aprile 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione)

ACCESSO AGLI ATTI LEAL: “VOGLIAMO LA VERITÀ SUL CUCCIOLO DI ORSO TROVATO MORTO”.

A seguito del ritrovamento della carcassa di un cucciolo di orso rinvenuta in Val di Sole in Trentino lo scorso 21 aprile, LEAL sottolinea la reticenza della Provincia di Trento nel fornire aggiornamenti sull’orsetto deceduto e sui cuccioli di JJ4 lasciati liberi dopo la sua cattura avvenuta la sera dello scorso 18 aprile. Vi è preoccupazione per lo stato di salute dei piccoli dei quali non si hanno notizie certe.

In merito al cucciolo deceduto, Gian Marco Prampolini, Presidente LEAL, afferma: “Non possiamo escludere che il piccolo trovato morto fosse figlio di JJ4. Attendiamo risposte per dissipare i nostri dubbi e per avere notizie dei cuccioloni di JJ4. Vorremmo risposte chiare anche per tranquillizzare i tantissimi che ci scrivono per avere notizie rassicurazioni”.

Tramite il proprio ufficio legale, LEAL ha chiesto la documentazione che attesti la salute dei piccoli e quella medico-veterinaria con relazione necroscopica, che indichi le cause del decesso, quella genetica e i verbali redatti dal Servizio Foreste e Faunistico inerente al momento del ritrovamento del corpo del piccolo orso.