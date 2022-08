CARABINIERI – BOLZANO * CONTRASTO CRIMINALITÀ: « 100 NUOVI MILITARI DELL’ARMA IN ALTO ADIGE, ANDRANNO A RAFFORZARE IL DISPOSITIVO DI CONTROLLO DEL TERRITORIO »

16.04 - venerdì 26 agosto 2022

Oggi venerdì 26 agosto 2022, alle ore 13.00, presso il Comando Legione Carabinieri Trentino Alto Adige, il Comandante della Legione Carabinieri Trentino Alto Adige, Generale Marco Lorenzoni, il Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano, Dott. Vito Cusumano e il Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano, Dott. Arno Kompatscher, hanno rivolto un indirizzo di saluto ai neo giunti militari dell’Arma, recentemente assegnati al Comando Provinciale dei Carabinieri di Bolzano che andranno a rafforzare il dispositivo di controllo del territorio.

Si tratta di un cospicuo rinforzo composto da 90 Carabinieri ed 11 Marescialli, fra cui anche 17 donne. Gli stessi, frequentatori del 140° Corso formativo e del 9° Corso Triennale, presso le Scuole Allievi di Campobasso, Reggio Calabria, Roma, Taranto, Torino ed Iglesias, nonché, per quanto riguarda gli ispettori, della Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze, hanno raggiunto gli oltre 800 colleghi, già presenti in provincia, impegnati quotidianamente nel presidio del territorio e nel contrasto alla criminalità.

Gli 11 Marescialli sono tutti originari dell’Alto Adige e in possesso di attestato di bilinguismo. Dopo aver frequentato il prestigioso e storico istituto formativo dell’Arma dall’ottobre del 2019 al luglio del 2022 hanno conseguito la laurea in “Scienze Giuridiche della Sicurezza”. L’iter formativo li ha visti impegnati in numerosi corsi specifici, riguardanti ad esempio la gestione dell’Ordine Pubblico, le tecniche di intervento operativo, la psicologia investigativa, le misure di prevenzione, nonché le tecniche di primo soccorso.

Concluso l’iter formativo della durata di 6 mesi, acquisendo competenze nell’ambito del diritto, della tecnica professionale e conseguendo anch’essi numerose abilitazioni.

I giovani Marescialli e Carabinieri saranno, sin da subito, impiegati in servizi di pattuglia in tutto il territorio dell’Alto Adige. Ciò permetterà sicuramente un significativo incremento del numero di servizi esterni, con conseguente maggiore e più capillare controllo del territorio.