CALZÀ (PD TRENTINO) * PIETRAMURATA – EX CANONICA: “ DOPO VENT’ANNI È ORA DI REALIZZARE QUANTO SERVE ALLA COMUNITÀ “

08.44 - domenica 4 febbraio 2024

Compendio ex canonica Pietramurata: dopo vent’anni è ora di realizzare quanto serve alla comunità.

Il Gruppo consiliare del Partito Democratico del Trentino ha votato, il 23 gennaio u.s., contro l’approvazione del bilancio consolidato provinciale per l’esercizio 2022 che, come evidenziato dalla cons. Michela Calzà, presenta un trend in flessione rispetto all’anno precedente.

Tale bilancio rappresenta lo stato economico di tutti gli enti strumentali, le agenzie, e le spa controllate direttamente o indirettamente dalla Provincia.

“Sulla società Itea Spa ho avuto modo di palesare la mia insoddisfazione per i mancati risultati per quanto riguarda molte strutture storiche tra le quali anche il compendio “ex Canonica” di Pietramurata nel comune di Dro” – afferma la consigliera Calzà – “Nel 2001 è stata acquistato dal Comune l’area compresa tra il centro storico e l’alveo del fiume Sarca, nel 2003 la Giunta provinciale ha inserito l’opera di riqualificazione nel piano pluriennale dell’edilizia abitativa provinciale prevedendo un finanziamento di 1.150.000 euro e nel 2006 il Comune ha stipulato una convenzione con ITEA per l’esecuzione dei lavori, compreso l’acquisto delle altre aree utili a realizzare il progetto di edilizia residenziale pubblica con annessi spazi dedicati alla socialità”.

Considerando che sono passati più di vent’anni dal progetto originario e nel frattempo le condizioni e i bisogni della popolazione residente sono mutati, la consigliera evidenzia a tale proposito la necessità di realizzare un nuovo polo scolastico e soprattutto l’urgenza della scuola primaria di Pietramurata di poter usufruire di una adeguata palestra in quanto attualmente gli alunni praticano l’attività fisica in uno spazio di circa 54 mq nella scuola e una classe si trasferisce, spostandosi con un pullman (finanziato dal Comune di Dro), nella palestra della scuola di Sarche.

“E’ tempo che la Giunta provinciale manifesti chiara la volontà politica e trovi le risorse finanziarie per realizzare la palestra della scuola in tempi certi e quindi la riqualificazione dell’intera area” – conclude la consigliera Calzà – “Come Vicesindaca, in collaborazione con il Partito Democratico locale, abbiamo mobilitato molte energie, caldeggiato lo spostamento dell’edificio scolastico e quindi la realizzazione di una palestra di adeguata metratura, considerando che attualmente ITEA è proprietaria di un’area di complessivi 5000 mq. Il Consiglio comunale di Dro ha anche approvato a fine 2023 alcune mozioni per sollecitare la Provincia, tramite ITEA, ad assumere azioni concrete sul destino dell’area e delle strutture”.

L’argomento era già stato oggetto nella scorsa legislatura di una interrogazione del consigliere Alessio Manica alla quale non è stata data risposta.