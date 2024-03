AZIONE UNIVERSITARIA TRENTO * “LEADERSHIP FEMMINILE“: « CON GEROSA – FRANZOIA – ARLANCH – LORENZI, APPUNTAMENTO ALLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA (8/3 – 16.30) »

17.13 - lunedì 4 marzo 2024

È in programma la conferenza organizzata da Azione Universitaria Trento, in data 8 Marzo ore 16.30 presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento, intitolata “Leadership femminile: Il Labirinto del merito” in cui interverranno come relatrici:

-Francesca Gerosa, Vicepresidente Provincia Autonoma di Trento;

-Maria Chiara Franzoia, Vicepresidente Consiglio Provinciale

-Silvia Arlanch, Presidente Dolomiti Energia Holding SpA;

-Avv.Barbara Lorenzi, Presidente Confprofessioni Trentino.

Giulia Clara Balestrieri

F.F. Presidente Azione Universitaria Trento