ACLI TRENTINE – ITALIA NOSTRA * “GOODBYE CENTRI STORICI?“: « CON PRESIDENTE BALDRACCHI E TOFFOLON, A TRENTO 5/3 (18.00) »

09.26 - lunedì 4 marzo 2024

Appuntamento montagna. Goodbye centri storici? Il prossimo appuntamento degli incontri Montagna, Autonomia, Comunità promossi dalle Acli in collaborazione con Italia Nostra si terrà martedì 5 marzo ore 18:00-20:00.

Uno spettro si aggira per il Trentino: quello degli abbattimenti dei vecchi edifici e della banalizzazione architettonica e paesaggistica. Cosa fare per rilanciare una politica di rigenerazione del patrimonio storico ed artistico?

Intervengono:

Manuela Baldracchi, Presidente Italia Nostra Trento

Beppo Toffolon, direttivo Italia Nostra Trento

Le conferenze si terranno sia in presenza sia in modalità online

In presenza presso la sede provinciale Acli, Trento, Via Roma 57, quarto piano

A distanza con iscrizioni al link https://bit.ly/acli_montagna