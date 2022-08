ARCIDIOCESI – TRENTO * ROVERETO – FESTA DELL’AUSILIATRICE: « MESSA E SALUTO AL PARROCO DON IVAN MAFFEIS, NOMINATO VESCOVO DI PERUGIA (5/8 ORE 10.00) » (NUOVE NOMINE)

09.03 - giovedì 04 agosto 2022

Domani a Rovereto la festa patronale dell’Ausiliatrice. In San Marco alle 10 (diretta streaming) la Messa presieduta dal vescovo Lauro con il saluto al parroco don Maffeis, nominato vescovo di Perugia. Dalla Diocesi a don Ivan il pastorale, segno del ministero episcopale.

Don Saiani nuovo parroco in San Marco e Sacra Famiglia.

La Festa dell’Ausiliatrice, patrona di Rovereto, in calendario domani, venerdì 5 agosto, sarà l’occasione per la Diocesi trentina di salutare ufficialmente il parroco di San Marco e Sacra Famiglia don Ivan Maffeis, nominato arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e prossimo all’ordinazione episcopale domenica 11 settembre, nel capoluogo umbro.

L’arcivescovo Lauro Tisi presiederà la solenne s. Messa alle ore 10 in San Marco, concelebrata anche dall’arcivescovo emerito Luigi Bressan. A nome di tutta la Chiesa trentina, Tisi e Bressan doneranno a don Ivan il pastorale che lo accompagnerà nel suo prossimo ministero episcopale. Al nuovo vescovo, nativo di Pinzolo, sarà così affidato un segno tangibile ed evocativo dell’affetto e del legame con la sua terra e la comunità ecclesiale d’origine. La festa dell’Ausiliatrice sarà quindi per i fedeli trentini l’occasione opportuna per salutare don Ivan. All’ordinazione a Perugia, la seconda domenica di settembre, sarà presente una delegazione istituzionale guidata dall’arcivescovo Lauro (insieme a monsignor Bressan) e un nutrito gruppo di fedeli dalla Val Rendena e dalla Città della Quercia.

La festa patronale roveretana si concluderà, sempre alla presenza dell’arcivescovo Lauro, con i Vespri (alle ore 18), il successivo rinnovo del voto della città a Maria e la processione in centro storico.

La Messa del mattino in San Marco sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube della Diocesi e su Telepace Trento (canale 12).

Nuove nomine: don Saiani prende il posto di don Maffeis

Sarà il vicario generale uscente don Marco Saiani a raccogliere il testimone di don Ivan alla guida delle parrocchie di S. Marco e S. Famiglia a Rovereto e di Trambileno, Vanza, Noriglio, Terragnolo.

Don Marco era inizialmente destinato (in base alle nomine di giugno) ad essere parroco a Rovereto S. Maria, Lizzanella e dell’Unità Pastorale Vallarsa (Albaredo, Camposilvano, Matassone, Obra, Parrocchia, Raossi, Riva di Vallarsa, S. Anna, Valmorbia). Comunità che saranno invece affidate alla guida pastorale di don Giuseppe Mihelcic, attualmente parroco del Santissimo a Trento, dove subentrerà padre Maurizio Baldessari, il quale manterrà anche la parrocchia dello Sposalizio.

Ecco il quadro completo delle ultime nomine: