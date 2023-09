APT S. MARTINO CASTROZZA (TN) * “DESMONTEGAR 2023“: « LA FESTA DEDICATA AL RITO DELLA TRANSUMANZA, TRA EVENTI E DEGUSTAZIONI (21-21/9) »

06.45 - mercoledì 20 settembre 2023

Gran Festa del Desmontegar 2023. Dal 21 al 24 settembre al via la 23esima edizione della festa dedicata al tradizionale rito della transumanza, tra eventi, degustazioni, visite guidate e l’attesissima sfilata tra le vie dei borghi di Primiero.

“Desmontegar”, letteralmente “demonticare, scendere a valle”, un termine di comune uso nelle valli di Primiero, Vanoi e Mis, parte integrante della tradizione contadina di questi territori. Una parola che oltre a descrivere un’azione (quella del rientro a valle degli animali dai pascoli in quota) identifica anche un periodo dell’anno ben preciso che, ai piedi delle Pale di San Martino, coincide con la fine dell’estate e l’arrivo dell’autunno.

Un rientro in fondovalle celebrato orgogliosamente con la Gran Festa del Desmontegar, quattro giorni dedicati al rito della transumanza, ormai da tempo diventato uno degli appuntamenti più partecipati dell’estate sul territorio. Un rito che si rinnoverà anche quest’anno dal 21 al 24 settembre, per una 23esima edizione ricca di eventi, concerti, laboratori e degustazioni come non mai.

Si comincia giovedì 21 settembre con la tradizionale Mostra Concorso Bovina, quando gli allevatori di Primiero e Vanoi porteranno in piazza le loro bovine più belle, ma anche imponenti cavalli di razza Noriker e dolci Avelignesi. Un sentito concorso al via in mattinata nel piazzale dell’Autostazione di Fiera di Primiero che sarà anche un’ottima occasione per ascoltare da vicino i racconti degli allevatori di ritorno dagli alpeggi in quota.

Venerdì 22 settembre appuntamento a Palazzo Scopoli (Tonadico) alle ore 16 con Dì del Formai. Un evento unico, nato per omaggiare lo stretto legame fra il Primiero e la filiera del latte. Un’occasione, per tutti gli appassionati di formaggi e ricette trentine, di vivere una serie di esperienze immersive che raccontano di latte e profumano di fieno. Un programma ricco di attività, fra sonorità ricercate e sapori autentici, fra degustazioni su misura di formaggi locali del Caseificio di Primiero e laboratori per bambini, dove scoprire come si può trasformare il latte. Per chiudere, una serata gastronomica per assaporare nuove ricette dai profumi e sapori di montagna (attività a numero chiuso e su prenotazione).

Da non perdere poi l’appuntamento musicale della sera con il concerto con i Cori Sass Maor di Primiero e Coro Sardo di Bonarcado, uno straordinario mix culturale e musicale, dalle Pale di San Martino al mare della Sardegna, in programma venerdì sera nel centro storico di Fiera di Primiero. Il Coro Sardo di Bonarcado si esibirà poi anche sabato sera in piazza Brolo a Mezzano.

Sabato 23 settembre torna uno degli eventi più partecipati della Gran Festa del Desmontegar, quello di En dì al Maso, il viaggio tra prati e rustici, questa volta organizzato nella verde Valle del Vanoi. Un’occasione unica per scoprire un territorio fuori dalle rotte turistiche immerso nella natura, assistere a dimostrazioni di attività legate alla tradizione locale, ma anche di gustare varie pietanze e prodotti locali a km0. L’attività è a numero chiuso, prenotabile direttamente online a questo link: https://www.sanmartino.com/it/tutte-le-esperienze/#/esperienze/TRN/b84ee38d-294a-4d89-8e2f-da7739d0cf7a/en-di-al-maso—gran-festa-del-desmontegar.

Sempre sabato mattina negli splendi scenari della Val Canali e di Passo Cereda al via Benvenuti in Fattoria, una giornata a contatto con gli animali della fattoria e le persone che li accudiscono, immersi nella natura più autentica. Fra una colazione con latte appena munto all’Azienda Agricola Broch-Cosner, una passeggiata guidata tra i boschi della Val Canali, il pranzo del contadino e un giretto con i pony dell’Agritur Dalaip dei Pape, per poi tornare al Passo Cereda in tempo per la mungitura, il divertimento è assicurato.

Attività a numero chiuso e su prenotazione a questo link: https://www.sanmartino.com/it/tutte-le-esperienze/#/esperienze/TRN/a0c6582b-bda1-4a7b-93fa-a8698792c16e/benvenuti-in-fattoria—gran-festa-del-desmontegar.

Nel pomeriggio, a partire dalle 15, a Imer tornerà la Festa della Zucca, appuntamento dedicato a grandi e piccini con laboratori di intaglio della zucca, mungitura e passeggiate misteriose. A seguire cena a base di zucca e formaggi di Primiero. Programma completo: https://www.sanmartino.com/IT/festa-della-zucca/ In serata al via anche la Festa della Birra a Transacqua. Una serata di divertimento e buona musica ricca di stand gastronomici nella centralissima Piazza San Marco.

Domenica 24 settembre l’appuntamento più atteso, quello con la Desmontegada, la sfilata di bovine, capre, cavalli ornati a festa attraverso i centri storici di Primiero accompagnati dalle famiglie di allevatori in vesti tradizionali, gruppi folkloristici e bande musicali. Il corteo, il più lungo dell’intero arco alpino, partirà da Siror, passando per Fiera di Primiero e Transacqua, raggiungendo infine Tonadico sotto gli occhi di migliaia di curiosi, dove la festa continuerà con musica e balli. Saranno ben 29 i gruppi che sfileranno tra due ali di pubblico lungo gli oltre 3 km del percorso del corteo. Alle aziende agricole e famiglie di allevatori con bovini, caprini, cavalli e tanti altri animali, si affiancheranno due gruppi folkloristici, due bande musicali, il gruppo dei “coscritti” neo diciottenni di Primiero e due imponenti greggi di pecore di circa 400 capi ciascuno. L’organizzazione capillare dell’evento permetterà poi al termine delle due ore di sfilata di pranzare con i piatti della tradizione primierotta di fare tappa in uno dei numerosi stand gastronomici allestiti nei borghi di Tonadico, Mezzano, Transacqua, Fiera di Primiero e Imer, oltre che nei tanti ristoranti aperti sul territorio.

Da giovedì a domenica saranno in programma poi anche visite guidate e mercati all’aperto. Alla scoperta del mondo Bionoc’ darà modo a chi lo vorrà di conoscere tutti i segreti del birrificio artigianale di Mezzano, un’immersione nel mondo del luppolo con visita guidata al birrificio e degustazione dei prodotti in compagnia di Fabio. Attività su iscrizione. Nell’Alto Primiero meritano senz’altro una visita le esposizioni di prodotti tipici artigianali di Atmosfere e tradizioni contadine e Saperi e Sapori, collocate rispettivamente nel centro storico di Fiera di Primiero e nel vicino Parco Clarofonte di Transacqua.

Quattro giornate di festa che in questa 23edizione avranno un testimonial caseario d’eccezione: il Mezzano Trentino Riserva, formaggio a latte crudo parzialmente scremato con 15 mesi di stagionatura, da gustare in uno dei ristoranti e agritur che aderiscono alla rassegna gastronomica della Gran Festa del Desmontegar, acquistabile inoltre presso il Caseificio di Primiero.

Per maggiori informazioni sui singoli eventi e il programma completo della Gran Festa del Desmontegar 2023: https://www.sanmartino.com/IT/desmontegada-primiero/