APT MADONNA DI CAMPIGLIO (TN) * “MONDO CONTADINO“: « LAGO DI RONCONE, 4.000 LE PERSONE PRESENTI ALL’EVENTO »

08.56 - martedì 19 settembre 2023

Un week end di festa ricco di tradizioni al Lago di Roncone. Da sabato 16 a domenica 17 settembre si è tenuto, al Lago di Roncone (Sella Giudicarie), piccolo specchio d’acqua insignito della Bandiera blu, la tredicesima edizione di Mondo Contadino, storica vetrina della ruralità e della produzione agro-zootecnica della Valle del Chiese, che ha rappresentato anche la conclusione del Festival del Formai da Mot, giunto alla sua quarta edizione.

Due giorni di festa dedicati alla ruralità, ai formaggi, ai prodotti a Km zero della Valle del Chiese, è questa la 13^ edizione di Mondo Contadino, la kermesse, che si è tenuta tra sabato 16 e domenica 17 settembre a Roncone (Sella Giudicarie), e ha riscosso un grande successo di pubblico, che ha aderito a tutte le attività proposte durante la due giorni sulle sponde del Lago.

“Mondo Contadino” è dunque un appuntamento organizzato dal Comune di Sella Giudicarie con la Pro loco di Roncone, l’Unione Allevatori Valle del Chiese e la collaborazione di Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio, volto a promuovere e valorizzare il territorio, le tradizioni ed i prodotti della valle.

Una prima stima parla di oltre 4000 persone presenti all’evento, che si divideva in tre grandi momenti: il festival formai da mot arrivato alla sua quarta edizione; Bontà ad Alta Quota, la vera novità 2023, direttamente legata al Festival ma che di fatto lo anticipa con una serie di eventi e degustazioni direttamente nelle malghe aderenti e il clou dei due giorni di Mondo Contadino.

Fiore all’occhiello dell’evento è stata la tradizionale rassegna bovina indetta dalla Federazione provinciale Allevatori e dall’Unione Allevatori Valle del Chiese e che in questa edizione ha presentato 218 mucche suddivise in 4 razze: Bruna, Frisona, Pezzata Rossa e Rendena, appartenenti a 26 diversi allevatori. Vincitrici della rassegna e quindi incoronate reginette sono: per la razza Bruna Lilie (azienda agricola Amistadi Fiore); per la razza Frisona Vilma (azienda agricola Valenti Thomas); per la razza Pezzata Rossa Eva (azienda agricola Pelanda Nilo) e per la razza Rendena Havana (azienda agricola Radoani Luca).

In questo fine settimana ha trovato la sua conclusione anche la terza edizione del Festival Formai da Mot, dove i veri protagonisti sono stati i formaggi prodotti in quota delle malghe che hanno aderito al progetto: Malga Avalina, Malga D’Arnò, Malga Lodranega, Malga Stabolfess (Sella Giudicarie), Malga Lavanech (Valdaone), Malga Romaterra, Azienda Agricola “La Cugna” (Borgo Chiese), Malga Spina e Malga Capre (Storo).

Il festival si è tenuto la domenica con le malghe che hanno presentato un formaggio a testa che è stato valutato da due giurie (una popolare e una tecnica capitanata da Stefania De Carli). Due erano le categorie: Freschi 2023 e Stagionati 2022. Vincitore della prima categoria è stata Malga d’Arnò per la giuria popolare, confermata a parimerito con Malga Avalina dalla giuria tecnica; mentre per lo stagionato ha vinto, a giudizio di entrambe le giurie, l’Azienda Agricola La Cugna.

Tra gli appuntamenti del week end di grande interesse è stata anche la finalissima del gran torneo di sfalcio delle Giudicarie (tra i finalisti delle competizioni delle feste dell’Agricoltura di Caderzone Terme e la gara di sfalcio di Roncone) che ha messo in competizione vecchie e nuove generazioni nell’antica tradizione della fienagione. La gara di Roncone è stata vinta da Ezio Valenti, mentre il trofeo è stato vinto da Timo Sartori che ha totalizzato il punteggio più alto nella somma delle due competizioni. Novità di questa edizione è stata la partecipazione di due esperte: Elida Amistadi e Luigia Bonazza, e quindi la creazione della categoria femminile.

Due giornate intense, dunque, dove il buon esito dell’evento si deve alla collaborazione di tantissime persone e associazioni: tutte le realtà di volontariato di Sella Giudicarie, i Vigili del Fuoco di Roncone, l’Oratorio, i Carabinieri in Congedo della Valle del Chiese, la pro Loco di Roncone.