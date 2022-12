ACI – TRENTO * “RUOTE NELLA STORIA”: « APPUNTAMENTO L’11/12 ORE 9.30 AL PIAZZALE DEL MUSEO DELL’AERONAUTICA “G. CAPRONI”, IL CORTEO POI SFILERÀ ALLA VOLTA DI CAVALESE »

12.57 - venerdì 02 dicembre 2022

Proprio a ridosso della fine dell’anno, l’Automobile Club Trento organizza una tappa del circuito ACI dedicato ai possessori di auto d’epoca, per utilizzare la propria vettura in un contesto turistico di rilievo. L’Automobile Club Trento partecipa a Ruote nella Storia, il format creato da ACI e dal Club ACI Storico dedicato a chi possiede un’auto d’epoca e la vuole utilizzare per partecipare ad eventi in contesti turistici di eccellenza. Arrivato alla quinta edizione nazionale, il circuito propone raduni, visite guidate a eccellenze turistiche del territorio e pranzi conviviali organizzati dai singoli sodalizi provinciali.

L’AC Trento ha scelto una delle ultime date disponibili a calendario, proprio a ridosso del Natale e dell’inizio del nuovo Anno, per proporre a tutti gli appassionati il suo primo evento, non competitivo, dedicato alle vetture storiche. Si tratta, come spiega il Presidente dell’Automobile Club Trento, Fiorenzo Dalmeri, di “un primo appuntamento, a cui altri faranno seguito, per raccogliere e promuovere la passione per l’automobilismo storico all’interno del nostro Ente e nel nostro territorio, che come sappiamo si presta molto bene ad ospitare eventi e manifestazioni”.

Tutti coloro che hanno un’auto d’epoca sono quindi invitati domenica 11 dicembre presso il piazzale del Museo dell’Aeronautica “G. Caproni” di via Lidorno a Trento. Alle 9:30 è previsto il ritrovo dei partecipanti, mentre la partenza è in programma un’ora più tardi, dopo le verifiche e il briefing introduttivo.

Il corteo sfilerà lungo la valle dell’Adige alla volta di Cavalese, arrivando subito prima di pranzo al piazzale delle Funivie Alpe Cermis. Qui, una volta parcheggiate le autovetture, i partecipanti saliranno in cabinovia verso il ristorante Baita Tonda, dove potranno riposarsi e gustare un pranzo tipico trentino, fino al brindisi natalizio e alla consegna degli attestati di partecipazione, previsti nel primo pomeriggio. Al termine si tornerà a fondovalle per il reportage fotografico e i saluti conclusivi.

Le iscrizioni avvengono presso la sede dell’Automobile Club Trento di via Brennero 98, oppure via e-mail scrivendo all’indirizzo sport@acitrento.it. Per informazioni è possibile contattare il 0461/433116 o visitare il sito www.acitrento.it. Per i Soci ACI o ACI Storico, la quota di partecipazione (per equipaggio di due persone) è di 60 Euro (40 Euro per ogni ulteriore partecipante) e comprende pranzo, trasporto in cabinovia e materiale della manifestazione; per i non Soci, la quota è di 110,00 Euro ad equipaggio (50 per ogni ulteriore partecipante) e comprende anche un tesseramento ACI Storico.