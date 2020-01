RAI 3 – “ COMMISSARI – SULLE TRACCE DEL MALE “ * PUNTATA DEL 20 GENNAIO 2020, « RITA BESTETTI STA PREPARANDO IL PRANZO, VERRà UCCISA CON UN FERRO DA STIRO » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Commissari – Sulle tracce del male. St 2019/20 – Una Madre. In un tranquillo condominio di Monza, Rita Bestetti sta preparando il pranzo. Rita è una vedova di 65 anni, madre di tre figli adulti, con la passione per il ballo e senza ombre nella vita. Suonano al campanello di casa e lei apre la porta al suo assassino che la ucciderà utilizzando un ferro da stiro e un coltello da cucina. Numerose le tracce di sangue sparse in cucina e soprattutto in un punto preciso della casa dove l’omicida ha trovato ciò che stava cercando. Giuseppe Rinaldi ripercorre, con il “commissario” Alessandra Simone, l’attività d’indagine che porterà a individuare il colpevole dando un nome all’assassino di Rita Bestetti.

