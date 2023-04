PAT * ASSEMBLEA ACCOMPAGNATORI MEDIA MONTAGNA: FAILONI « LA VOSTRA FIGURA UNA DELLE PIÙ IMPORTANTI PER IL NOSTRO TURISMO »

10.53 - domenica 23 aprile 2023

Ieri a Lavis l’assemblea annuale dell’associazione “Accompagnatori di Media Montagna del Trentino”. Failoni agli accompagnatori di media montagna: “La vostra figura una delle più importanti in assoluto per il nostro turismo”.

Si è tenuta ieri pomeriggio, presso la sala riunioni della Cantina La-vis l’assemblea ordinaria ed elettiva dei soci dell’associazione Accompagnatori di Media Montagna del Trentino, alla presenza dell’assessore provinciale all’artigianato, commercio, promozione, sport e turismo Roberto Failoni. L’assemblea ha confermato alla guida dell’associazione l’attuale presidente Tina Stolcis e la vice presidente Marta Bonomi, rinnovando il consiglio direttivo con tre nuovi giovani consiglieri.

“La vostra figura, assieme alle guide alpine e ai maestri di sci, è una delle più importanti in assoluto per il nostro turismo. Chi viene in Trentino ha la possibilità di contare su persone preparate, formate e pronte ad accompagnarlo nei nostri meravigliosi luoghi, di cui andiamo orgogliosi”, ha detto l’assessore nel corso dell’incontro.

“Vi ringrazio per la vostra presenza, dato che l’assemblea è il momento principe per tirare le somme dopo un anno di lavoro, ma vi ringrazio soprattutto per quello che fate e per la vostra professionalità”, ha aggiunto ancora Failoni, ricordando che è al via una nuova campagna di comunicazione dedicata al turismo in Trentino. “Abbiamo verificato proprio ieri che le prenotazioni per la stagione estiva al momento superano del 10 per cento quelle dello scorso anno: dobbiamo essere pronti per la nuova grande stagione che ci attende”, ha detto l’assessore.

Failoni ha anche annunciato che Trentino Marketing i questi giorni sta presentando l’applicazione “Mio Trentino”, prima in Italia per completezza dell’offerta e dei dati a disposizione degli utenti, che racconta il nostro territorio nella sua interezza. “Al momento ospita 10mila contenuti, l’obiettivo è arrivare a 100mila contenuti e a raggiungere a un milione di persone. Perciò vi invito a scaricarla per perfezionarla attraverso le vostre segnalazioni, dato che proprio voi conoscete meglio di chiunque altro i luoghi che vogliamo raccontare”, ha concluso Failoni.

Costituita nel 2008, l’associazione culturale-ambientale senza scopo di lucro “Accompagnatori di Media Montagna del Trentino” comprende 185 iscritti su 200 professionisti operanti in provincia e ha il fine di promuovere la cultura della montagna e rappresentare la figura dell’accompagnatore di media montagna nei suoi diversi gradi, valorizzandone le conoscenze, il legame con il territorio e la spinta verso le nuove forme di turismo culturale, sostenibile e innovativo. Gli obiettivi dell’associazione sono la promozione dell’attività escursionistica e l’educazione ambientale.

Gli accompagnatori di media montagna, infatti, sono professionisti che offrono escursioni guidate in Trentino attraverso sentieri e zone di particolare pregio, accompagnando le persone di tutte le età in visita ad ambienti o strutture espositive di carattere naturalistico ed etnografico, in itinerari alla scoperta della natura, della cultura, della storia e della tradizione del Trentino.