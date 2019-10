RAI 1 – ‘ UN PASSO DAL CIELO ‘ * PARTE 2 PUNTATA DEL 3 OTTOBRE 2019, « NAPPI è IN GROSSA APPRENSIONE PERCHé VALERIA NON è TORNATA A CASA » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Un passo dal cielo. St 5 Ep 8 2019 Il gigante e il bambino – Parte 2. Nappi è in grossa apprensione perché Valeria non è tornata a casa. Con l’aiuto di Francesco e di un cane molecolare, il corpo dell’agente viene ritrovato svenuto in un bosco con i segni di un’aggressione. Nel frattempo, Emma scopre che è possibile intervenire chirurgicamente per provare a risolvere il grave problema di salute di cui ha scoperto di soffrire.

