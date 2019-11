RAI 1 – “ PEZZI UNICI “ * EP 1 PUNTATA DEL 17 NOVEMBRE 2019, « BANDINELLI, AFFERMATO ARTIGIANO FIORENTINO STA AFFRONTANDO IL LUTTO PER LA PERDITA DEL FIGLIO LORENZO » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Pezzi unici. St 1 Ep 1 – La scelta. Vanni Bandinelli è uno stimato artigiano fiorentino che sta affrontando il lutto per la perdita del figlio Lorenzo. Il ragazzo viveva in una casa-famiglia dove aveva avviato un corso frequentato da cinque giovani dal passato difficile in cerca di recupero. Nonostante la morte del giovane, Anna, responsabile della struttura, decide di andare andare avanti e di affidare il progetto proprio a Vanni. L’uomo, ruvido e scorbutico, accetta.

