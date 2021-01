RAI 1 – “ MINA SETTEMBRE “ * ST 1 EP 3 PUNTATA DEL 18 GENNAIO 2021, « THOMAS, TALENTUOSISSIMO NELLA MUSICA È FINITO IN UN BRUTTO GIRO » RIVEDI / REPLAY / REPLICA – (VIDEO INTEGRALE)

Mina Settembre. St 1 Ep 3 – Il pappice e la noce. Tra Mina e Domenico c’è imbarazzo quando si ritrovano in consultorio, ma come sempre non c’è tempo per occuparsi dei propri turbamenti amorosi. Mina riceve la visita di un professore preoccupato per il suo miglior allievo, Thomas, talentuosissimo nella musica, finito purtroppo in un brutto giro. Ma la psicologa ha una brillante idea per tirare il ragazzo fuori dai guai.

*

LINK VIDEO