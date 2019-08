RAI 1  – ‘ LINEA VERDE ESTATE ‘ * PUNTATA DEL 11 AGOSTO 2019, « AFGHANISTAN – LA CAROVANA ARRIVA A BAMIYAN NELLA TERRA DEGLI HAZARA » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Linea Verde Estate. St 2019 Toscana L’immensità della pianura: il mondo dei butteri. Da Alberese a Colle Lungo, dalla spiaggia della Feniglia alla foce del fiume Ombrone: sempre nella straordinaria cornice di un mare blu cobalto, il viaggio di Linea Verde prosegue in Maremma, nel cuore della Toscana, e diventa un’avventura da pionieri del West.

Oltre 4.000 ettari di superfici coltivabili, pascoli naturali ed oliveti, mandrie di vacche maremmane allevate ancora allo stato brado, le antiche tradizioni equestri dei butteri, figure epiche, come eroi leggendari, intimamente legati al loro bestiame. In carrozza, attraversando un ambiente unico tra spiagge incontaminate e lussureggianti pinete di macchia Mediterranea, con Federica De Denaro e Peppone, le bellezze della Tenuta Agricola di Alberese, una delle più prestigiose d’Italia per il patrimonio storico e architettonico. La raccolta del foraggio, l’allevamento dei maiali di razza cinta senese, delle vacche maremmane in purezza e delle pecore amiatine, la tosatura e la lavorazione della lana, il recupero conservativo della biodiversità: nella Maremma alta, quella etrusca, con Federico Quaranta, scene di vita quotidiana di “un ‘agricoltura vera”, proprio quella di chi ancora ci crede con passione.

