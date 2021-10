ANPI – TRENTINO * MIMMO LUCANO: COSSALI, « APPARE COME UNA PUNIZIONE CHE SANZIONA IN MODO DURISSIMO “CRIMINI” NON “CONTRO” L’UMANITÀ, MA “ PER” L’UMANITÀ »

Come si usa dire in casi come questo, leggeremo le motivazioni della sentenza che condanna l’ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano, ma non possiamo certo negare che siamo restati pesantemente sconcertati e abbiamo avvertito in questo pronunciamento, come ha scritto Luigi Manconi, “una certa concezione ideologica destinata a sanzionare la politica dell’accoglienza come interpretata da Lucano e a penalizzare quel diritto al soccorso che costituisce il fondamento stesso dell’intero sistema dei diritti universali della persona”. Insomma appare come una punizione che sanziona in modo durissimo “crimini” non “contro” l’umanità, ma, se tali fossero, “per” l’umanità.

Adesso facciamo sentire la nostra voce di solidarietà a Mimmo Lucano, ma ci mobilitiamo anche per sostenerlo ad affrontare la sanzione economica aggiuntiva, considerata come restituzione dei contributi europei impiegati secondo la sentenza in modo illegittimo. Aderiamo alla raccolta di fondi che viene lanciata in queste ore per questo scopo a livello nazionale e invitiamo cittadini ed associazioni ad aderire, nei tempi e nei modi che comunicheremo.

*

Mario Cossali

Anpi del Trentino