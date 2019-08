RAI 1 – ‘ Linea Blu ‘ * PUNTATA DEL 3 AGOSTO 2019, « ALla scoperta di una perla nera del Mare Nostrum, l’isola di Linosa » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Linea Blu. St 2019 Linosa – 03/08/2019. Linea Blu andrà alla scoperta di una perla nera del Mare Nostrum: l’isola di Linosa, nell’arcipelago delle Isole Pelagie. Sarà un viaggio tra vibranti contrasti di colore, che emergono dal sovrapporsi delle tinte delle tradizionali case locali al nero di una terra di origine vulcanica; il verde della tipica macchia mediterranea e il blu intenso del mare.

La particolare posizione di Linosa, lungo le rotte migratorie di numerosi animali, l’ha reso un santuario per numerose specie protette, come la berta maggiore e la tartaruga caretta caretta. Con Donatella Bianchi si conosceranno meglio questi splendidi animali ed il loro habitat. Un incontro con gli abitanti dell’isola farà capire cosa vuol dire vivere “isolati”, ma allo stesso tempo racconterà del loro legame indissolubile con questi luoghi. Naturalmente, in uno splendido mare come quello di Linosa, non potevano mancare immersioni tra pesci e rocce vulcaniche. Fabio Gallo, con un balzo nel tempo a 2000 anni fa, sarà a Fano, per una manifestazione, Fanum Fortunae, che riporta il centro storico magicamente ai tempi degli antichi Romani.

