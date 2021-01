RAI 1 – “ IL PARADISO DELLE SIGNORE “ * ST 5 EP 66 PUNTATA DEL 19 GENNAIO 2021, « AGNESE SUBISCE SEMPRE DI PIÙ L’AUTORITÀ DI GIUSEPPE E SCEGLIE DI NON ANDARE AL LAVORO » RIVEDI / REPLAY / REPLICA – (VIDEO INTEGRALE)

Il paradiso delle signore. St 5 Ep 66 – Episodio 66. Agnese subisce sempre di più l’autorità di Giuseppe e sceglie di non andare al lavoro, ma il figlio inizia a non sopporta re la prepotenza del padre. Cresce l’intesa tra Rocco e Irene, ma nel frattempo dalla Sicilia torna anche Maria al Paradiso e lui si sente confuso tra le due rivali. Gabriella e Salvo si ritrovano vicini ad accudire Agnese, mentre la stilista non si sente compresa da Cosimo. Intanto Beatrice cerca di allontanare la tentazione di innamorarsi di nuovo di Vittorio e i due concordano nel mettere una pietra tombale sui ricordi della loro giovinezza.

LINK VIDEO