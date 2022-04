ISTITUTO “TRENTO DOC” * VINITALY: « A VERONA DAL 10 AL 13 APRILE LE REFERENZE DELLE 63 CASE SPUMANTISTICHE TRENTINE, INSIEME AI CINQUE MIGLIORI SOMMELIER D’ITALIA »

11.18 - lunedì 04 aprile 2022

In occasione del prossimo Vinitaly, a Verona dal 10 al 13 aprile, l’Istituto Trento Doc si prepara a presentare le referenze delle 63 case spumantistiche insieme ai cinque Migliori Sommelier d’Italia dell’Associazione Italiana Sommelier – Premio Trentodoc: Stefano Berzi, nominato nel 2021 e attualmente in carica, Valentino Tesi (2019), Simone Loguercio (2018), Roberto Anesi (2017) e Maurizio Filippi (2016).

L’appuntamento è all’interno dello stand istituzionale Trentodoc, PADIGLIONE 3 – STAND E1, dove i cinque ambasciatori delle bollicine di montagna saranno presenti tutto il giorno, a turno, e dove sarà possibile iscriversi e partecipare a “MyTrentodoc”, degustazioni guidate di tre Trentodoc.

In occasione della nuova edizione di Vinitaly, l’Istituto Trento Doc conferma la sua partecipazione e presenta al pubblico le nuove referenze delle 63 case spumantistiche, tramite la proposta in area di un’etichetta per ogni associato. L’appuntamento è all’interno dello stand istituzionale Trentodoc (Padiglione 3 – Stand E1), nei giorni della 54esima edizione della manifestazione, in programma a Verona dal 10 al 13 aprile.

Ogni giorno sarà possibile iscriversi e partecipare a “MyTrentodoc”, degustazioni guidate di tre Trentodoc che prevedono il coinvolgimento dei cinque Migliori Sommelier d’Italia dell’Associazione Italiana Sommelier – Premio Trentodoc, premiati negli ultimi 5 concorsi. Stefano Berzi, nominato nel 2021 e attualmente in carica, Valentino Tesi (2019), Simone Loguercio (2018), Roberto Anesi (2017) e Maurizio Filippi (2016), tutti ambasciatori delle bollicine di montagna. Nelle stesse giornate, saranno a disposizione del pubblico per un’esperienza di degustazione “sartoriale”, assistendo gli ospiti e gli appassionati seduti in sala (stand).

Tramite l’App Trentodoc, scaricabile gratuitamente su App Store e Google Play, gli ospiti avranno la possibilità di consultare le schede tecniche di tutte le etichette durante l’esperienza degustativa. L’App consente di appuntare le proprie note di degustazione anche off line.

Legato alla montagna, Trentodoc è espressione di un territorio unico per condizioni ambientali e varietà climatica, Nell’edizione 2021 del concorso “Champagne & Sparkling Wine World Championships (CSWWC)”, ideato da Tom Stevenson, massimo esperto mondiale di bollicine, Trentodoc ha ricevuto 72 medaglie – 22 ori e 50 argenti – diventando lo spumante più premiato d’Italia.

Il Trentino nel 2020 è stato premiato dal magazine newyorkese Wine Enthusiast come “Wine Region of the Year”. Trentodoc, inoltre, è fiero supporter di The Institute of Masters of Wine e dell’Associazione Italiana Sommelier tramite il Concorso Miglior Sommelier d’Italia.

Modalità di partecipazione al calendario di degustazioni

Per accedere a ogni degustazione è necessario presentarsi allo stand dell’Istituto Trento Doc (Padiglione 3 – Stand E1) dieci minuti prima dell’orario di inizio di ogni evento e prenotare; i posti sono limitati, le iscrizioni verranno accettate fino ad esaurimento della capienza massima consentita all’interno dell’area, nel rispetto delle restrizioni pandemia stabilite dall’organizzazione di Vinitaly.

Il programma delle degustazioni

Domenica 10 aprile

Valentino Tesi – Ore 11.00 – 12.30 – 14.00 – 16.00

Lunedì 11 aprile

Stefano Berzi e Maurizio Filippi – Ore 11.00 – 12.30 – 14.30 – 16.00 – 17.00

Martedì 12 aprile

Roberto Anesi – Ore 11.00 – 12.30 – 14.00 – 16.30

Mercoledì 13 aprile

Simone Loguercio – Ore 11.00 – 12.30 – 14.30 – 16.00