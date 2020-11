PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * COVID-19: « SCUOLE TEDESCHE E LADINE, 200 POSITIVI LA SCORSA SETTIMANA »

Covid-19: scuole tedesche e ladine, 200 positivi la scorsa settimana. La settimana scorsa sono stati registrati complessivamente 196 nuovi casi di infezione da Sars-CoV-2 in asili e scuole di lingua tedesca in Alto Adige, quattro in scuole ladine.

Nelle scuole dell’Alto Adige il numero di infezioni da coronavirus ha continuato ad aumentare la scorsa settimana. Di conseguenza, è aumentato anche il numero di quarantene. La scorsa settimana sono stati registrati complessivamente 200 nuovi casi di positività al Covid-19 presso istituti scolastici tedeschi e ladini. La direzione dell’istruzione tedesca e ladina ha inviato ieri (2 novembre) i dati rilevanti al Ministero dell’Istruzione (MIUR) per la settimana che va da lunedì 26 ottobre a domenica 31 ottobre e riguardanti tutta la comunità dell’assistenza alla prima infanzia e della scuola: bambini e ragazzi, personale pedagogico, insegnanti e personale non docente.

Scuola tedesca: 196 nuove infezioni, oltre 1.000 quarantene

Secondo il rapporto, la settimana scorsa sono stati rilevati 5 nuovi casi di infezione presso gli asili nido di lingua tedesca in Alto Adige. Ci sono stati 26 nuovi casi di infezione nelle scuole primarie con il tedesco come lingua d’insegnamento principale, 26 nuovi casi nelle scuole secondarie di primo grado, 58 nelle scuole superiori e 14 nelle scuole professionali. A causa di questi casi di infezione, sono state imposte 104 nuove quarantene nelle scuole materne, 297 nelle scuole primarie, 252 nelle scuole medie, 277 nelle scuole superiori e 49 nelle scuole professionali.

Scuola ladina: individuate quattro nuove infezioni

Presso le istituzioni educative ladine ci sono stati quattro nuovi casi di Covid-19 la scorsa settimana, due ciascuno in una scuola primaria e secondaria. Inoltre, sono state imposte 11 quarantene, 4 ciascuna nelle scuole primarie e secondarie, 3 nelle scuole secondarie.