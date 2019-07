ROSSI (PATT) * Orso M49: « Non chiediamo dimissioni e siamo anzi solidale con Fugatti, ma le sue parole non trovano riscontro nei fatti e negli atti »

Orso M49. Non chiediamo dimissioni e siamo anzi solidale con Fugatti, ma le sue parole non trovano riscontro nei fatti e negli atti.

Non pronuncero’ la parola DIMISSIONI come qualcuno invece fece qualche anno fa nei miei confronti.

Uso invece la parola SOLIDARIETA’ nei confronti del presidente Fugatti per gli attacchi che ha ricevuto e per la difficoltà che vive nel tentare di gestire un problema difficile da affrontare e che si presta a strumentalizzazioni.

Questo non mi impedisce di far notare come pero’ le sue parole non corrispondono agli atti che firma. È questo è grave per chi ha responsabilità di sicurezza in questi casi.

Infatti il giorno della fuga di M49 dichiaro’ che i forestali avevano il mandato di abbattere l’orso qualora si fosse avvicinato a edifici abitati.

Il giorno dopo gli ho chiesto per iscritto copia dell’ordinanza ma mi ha risposto che era in corso attività istruttoria.

Solo oggi (a distanza di una settimana dall’evento) viene finalmente firmata un’ordinanza, peraltro molto prudente e generica, che non solo conferma ( proprio perchè fatta oggi) che nel momento delle sue roboanti dichiarazioni non vi era nessun atto che le sufragasse ma che fa capire come, nonostante i proclami, si preferisca la cattura e non l’abbattimento.

Saranno forse leggermente più contenti i cosidetti animalisti, di certo non chi confidava in un maggiore e coraggioso decisionismo.

Ugo Rossi