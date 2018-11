RAI GULP : ‘ NAT E IL SEGRETO DI ELEONORA ‘: in onda Domenica 4 novembre il film animato

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Domenica 4 novembre alle 21 su Rai Gulp andrà in onda il film animato “Nat e il segreto di Eleonora”. Nat e la sua famiglia ereditano dalla zia Eleonora la casa sulla scogliera e Nat scopre di aver ricevuto in dono l’intera biblioteca piena dei testi originali di quelle favole che la zia era solita raccontargli. Il problema è che Nat non sa ancora leggere e di tutti quei libri non sa che farsene, finché non scopre che questi nella notte si animano e che i loro personaggi escono dalle pagine e prendono vita.

Ma i genitori prendono la decisione di vendere tutti i libri al gretto rigattiere Ramazzatutto, e Nat per salvare i suoi personaggi preferiti sarà costretto a dimostrarsi un eroe e a vivere un’avventura come quella dei racconti che ama.