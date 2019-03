presidenza consiglio regionale tnaa – SÜDTIROL * palazzo della Regione » sabato 23 e domenica 24 marzo a trento visita guidata del fai per ricordare l’architetto Libera »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Consiglio Regionale e Fai insieme per ricordare l’architetto Adalberto Libera. Presentate le Giornate di Primavera Fai: sabato 23 e domenica 24 marzo il Palazzo della Regione sarà visitabile con una guida grazie al Fai.

“Il Palazzo della Regione è uno straordinario esempio di architettura funzionale e sono orgoglioso, come Presidente del Consiglio regionale, che il Fai abbia scelto proprio questo edificio per le Giornate di Primavera. E’ un grandissimo piacere poter aprire le porte di un edificio che, come uno scrigno prezioso, custodisce al suo interno la storia della nostra Autonomia ed è ancora oggi la casa di tutti i cittadini”. Così il Presidente del Consiglio regionale, Roberto Paccher, alla conferenza stampa di presentazione degli eventi proposti dal Fai, Fondo per l’Ambiente Italiano, nell’ambito delle ormai prossime Giornate di Primavera, che avranno luogo sabato 23 e domenica 24 marzo.

Tra le diverse iniziative, curate dalla Delegazione Fai di Trento e dai Gruppi di nostri volontari delle Valli di Fiemme e di Fassa, della Val di Sole e di Rovereto Vallagarina, l’apertura con visita guidata del Palazzo della Regione, in Piazza Dante a Trento, un’opera architettonica di Adalberto Libera.

“Il Palazzo della Regione – ha ricordato Paccher – è un edificio che oggi rappresenta il cuore della nostra Autonomia, sede del Consiglio regionale e del Consiglio provinciale di Trento e dove io stesso ho la fortuna di poter venire quotidianamente. Chiunque oggi si rechi in visita nel Palazzo della Regione, non può che rimanere affascinato dal progetto di questo edificio, in cui la funzione pubblica viene espressa in ogni elemento della sua architettura. Era già mia intenzione aprire sempre più le porte di questo edificio ai cittadini e le Giornate di Primavera sono una prima importantissima occasione per farlo conoscere.”

Il Presidente Paccher ha voluto ringraziare il Fai e la Presidente Giovanna Degli Avancini con una targa a ricordo dell’evento e ha rivolto un particolare ringraziamento al Capo della delegazione trentina, l’architetto Leonardo Debiasi per aver voluto rendere omaggio quest’anno proprio all’architetto vallagarino e alle sue opere e per quanto fatto non solo in questa occasione, ma in tutte le iniziative del Fai.

“Auguro dunque il miglior successo alle Giornate Fai di Primavera – ha concluso Paccher – con l’auspicio che la visita possa essere piacevole e che venga la voglia a coloro che avranno modo di vederlo in questo fine settimana, di tornare anche per conoscere i lavori che si svolgono nell’aula consiliare”.

Il Palazzo della Regione sarà aperto, con visita guidata, sabato 23, dalle 14 alle 18, e domenica 24, dalle 10 alle 18.