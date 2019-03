Polizia di Stato – Bologna * era in possesso di un vero e proprio arsenale di armi: « arrestato un uomo 49enne bolognese »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





La Polizia di Stato di Bologna, ha arrestato un uomo quarantanovenne bolognese in possesso di un vero e proprio arsenale di armi. L´operazione prende le mosse da una segnalazione pervenuta dal Servizio Centrale Operativo, che tramite il Servizio per la Cooperazione Internazionale, ha appreso che il collaterale ufficio di polizia estone aveva intercettato una spedizione di un pezzo di un fucile da quel paese verso la città di Bologna. Gli immediati accertamenti effettuati dagli agenti della squadra mobile hanno consentito di giungere in breve tempo all´identificazione del destinatario della spedizione.

Nel corso dell´operazione sono state sequestrate circa 50 armi tra fucili e pistole clandestine, armi da guerra e centinaia di munizioni. L´arrestato, ha giustificato il possesso dell´arsenale con un suo moto interiore che lo portava a ordinare all´estero vari pezzi di armi per poi assemblargli e farli diventare perfettamente funzionanti, la sua abilità lo portava anche a creare veri e propri pezzi (canne e silenziatori) che andavano a completare la sua “opera”.