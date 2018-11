pat * Conferenza delle Regioni – maltempo: fugatti, ” 6,5 mld le risorse disponibili a livello nazionale, Ho colto la volontà di fare presto e bene “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Dissesto, dallo Stato disponibili oltre sei miliardi e mezzo. Oggi, a Roma, l’incontro con il Ministro Costa.

Ammontano a oltre sei miliardi e mezzo di Euro le risorse disponibili, a livello nazionale, per contrastare il dissesto idrogeologico. La conferma è arrivata dal Ministro dell’Ambiente Sergio Costa che ha incontrato oggi a Roma i governatori regionali, in occasione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Per il Trentino ha partecipato il presidente Maurizio Fugatti. “Ho colto – questo il commento del governatore – la volontà di fare presto e bene, valorizzando il confronto con le Regioni e le Province autonome”.

La Conferenza ha offerto l’occasione per un confronto sulle misure da adottare per dare risposta ai recenti e gravi fatti conseguenti all’ondata di maltempo che si è abbattuta su molte regioni italiane e che ha visto anche il Trentino subire danni che sono stati stimati tra i 250 e i 300 milioni di Euro.

“Per un evento eccezionale come quello che ci ha investito – ha aggiunto Fugatti – abbiamo richiesto lo stato di emergenza per il Trentino. La nostra comunità e le istituzioni dell’Autonomia sono già impegnate a ricostruire e riportare la situazione alla normalità, partendo dalle infrastrutture viarie e ponendo grande attenzione alle esigenze del tessuto produttivo, anche in vista dell’imminente stagione turistica, ma era importante rappresentare anche allo Stato la gravità di quanto accaduto”.

Delle risorse statali disponibili (6.543,97 milioni di euro), 3.110,87 milioni derivano dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc) mentre 3.482,600 milioni sono il totale delle risorse assegnate al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare su stanziamenti pluriennali.

Per velocizzare la progettazione delle opere da realizzare già nei prossimi giorni sarà attivato un tavolo tecnico che coinvolgerà Regioni e Province autonome.