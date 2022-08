JFC SRL * TURISMO MONTAGNA / ESTATE 2022: « LE CLASSIFICHE TOP, COURMAYEUR “RILASSANTE” / LIVIGNO “GREEN” / ANDALO “FAMILY” / MADONNA CAMPIGLIO “GIOVANILE” / CORTINA D’AMPEZZO “TRENDY” »

13.16 - lunedì 22 agosto 2022

Le vacanze estive in montagna hanno conosciuto, con l’avvento del Covid-19, una fase di rilancio e di scoperta: rilancio per tutti coloro che, negli anni, si erano sempre più allontanati dalla propria residenza prediligendo viaggi all’estero, compreso l’utilizzo della propria seconda casa “al fresco”, nelle località alpine o appenniniche; scoperta per chi, invece, ha deciso di trascorrere un soggiorno all’aria aperta, a contatto con la natura, lontano dai grandi flussi turistici e, per questo motivo, si è approcciato a questi territori.

Questi comportamenti hanno portato milioni di Italiani – ma non solo – a provare esperienze sconosciute ed a trovare ambienti estremamente piacevoli, rilassanti, dove l’identità dei luoghi rappresenta tuttora un valore facilmente ritrovabile. Ecco allora che anche nella fase di lento, lentissimo ritorno alla normalità, la curva di interesse verso le destinazioni montane ed appenniniche non è andato scemando, anzi. Il consumo di vacanze in questi luoghi continua a segnare indici estremamente positivi, tanto da far preoccupare diverse Amministrazioni Comunali per la difficile gestione che ingenti flussi di turisti possono creare.

“È innegabile che l’interesse verso le destinazioni montane ed appenniniche siano in crescita costante anche nell’estate 2022. Infatti – afferma Massimo Feruzzi, Amministratore Unico JFC – cresce la quota degli Italiani che quest’estate hanno fatto o faranno una vacanza o uno short break dirigendosi verso la montagna. Questo dato incrementale, unito ad un parallelo aumento dei flussi turistici italiani e stranieri, porterà complessivamente – nell’estate 2022 – a raggiungere le 71Milioni di presenze nelle aree montane ed appenniniche italiane presso strutture ricettive alberghiere ed extra- alberghiere di vario genere, seconde case, etc.: di queste, 24Milioni saranno le presenze registrate presso le strutture ricettive. Un dato rilevante, se comparato ai 49Milioni di presenze registrate lo scorso anno in questi ambiti. Nel ranking delle destinazioni montane ed appenniniche, quella che in assoluto ottiene i maggiori consensi tra i nostri connazionali è Cortina d’Ampezzo, seguita da Courmayeur e Madonna di Campiglio.

Emerge così che non solo in inverno, ma anche in estate, queste destinazioni mantengono la propria posizione di leadership. Nelle singole classifiche, invece, Courmayeur, seguita da Bormio e da Bressanone sono state indicate come le destinazioni più “rilassanti e tranquille”; Livigno, San Vigilio di Marebbe e Molveno come le destinazioni più “green”. Gli Italiani, inoltre, considerano Andalo, Asiago e Canazei le destinazioni più “family”, mentre la destinazione più “divertente” è Madonna di Campiglio, seguita da Cortina d’Ampezzo e Livigno. Infine, gli Italiani indicano come destinazione montana/appenninica più “trendy” Cortina d’Ampezzo, seguita da Courmayeur e Madonna di Campiglio”.

Attraverso questa rilevazione JFC ha infatti inteso ascoltare i nostri connazionali, al fine di delineare cinque ranking, vale a dire cinque diverse classifiche differenziate per tematiche, oltre ad una classifica complessiva con la quale si incorona la destinazione regina dell’estate 2022 per quanto riguarda le vacanze in montagna e/o appennino. La rilevazione è stata effettuata lasciando agli Italiani intervistati la possibilità di indicare la destinazione (per ogni singola classifica – in maniera aperta e libera, senza alcun tipo di condizionamento e/o suggerimento): sono quindi stati loro stessi a dare un giudizio su vari parametri, permettendo in tal modo di delineare le classifiche parziali e quella complessiva dell’estate in montagna e/o appennino1.

Il ranking che ne emerge permette in tal modo di stilare la classifica generale – quindi la destinazione regina dell’estate in montagna/appennino – e le specifiche classifiche su varie tematiche, vale a dire:

• la Destinazione che è considerata dai nostri connazionali quella più “rilassante” e tranquilla nel panorama turistico nazionale per una vacanza in montagna/appennino, con la classifica relativa alle prime 20 posizioni;

• la Destinazione che gli Italiani considerano essere quella più “green”, quindi più attenta al tema della sostenibilità ambientale nel panorama turistico nazionale, anche in questo caso con l’esplosione della classifica relativa alle prime 20 posizioni;

• la Destinazione che è considerata dai nostri connazionali quella più “family”, vale a dire ideale per le vacanze delle famiglie con bambini, con la classifica relativa alle prime 20 posizioni;

• la Destinazione che gli Italiani considerano quella più “giovanile” e divertente per una vacanza in montagna/appennino, anche in questo caso con l’esplosione della classifica relativa alle prime 20 posizioni;

• infine, la Destinazione che i nostri connazionali considerano essere quella più “trendy”, quindi la località montana o appenninica considerata essere alla moda, sempre con l’esplosione della classifica relativa alle prime 20 posizioni.

Per questa rilevazione JFC ha complessivamente analizzato ben 16.045 voti utili (solo per quanto riguarda le prime 20 posizioni delle cinque categorie). Come già indicato, l’insieme delle valutazioni relative ai singoli elementi sottoposti a valutazione portano alla classifica generale, con l’indicazione delle prime 20 destinazioni montane e/o appenniniche. Una classifica che vede la località veneta di Cortina d’Ampezzo quale destinazione regina dell’estate 2022, con un punteggio complessivo di 1.172 voti.

Al secondo posto si posiziona la valdostana Courmayeur con 1.144 voti ed al terzo posto, invece, una destinazione trentina: si tratta di Madonna di Campiglio, con 920 punti. Al quarto troviamo la lombarda Livigno (918 punti), seguita a un’altra destinazione trentina, vale a dire Canazei (913 punti). Si torna in Veneto per la sesta posizione, dove troviamo Asiago ed Altopiano dei 7 Comuni con 901 punti, seguito da altre due località trentine: Andalo con 823 punti e Moena con 813 punti. Al nono posto vi è la seconda destinazione della Valle d’Aosta: trattasi di Breuil-Cervinia (699 punti), seguita da Molveno con 634 punti. Poi, ancora, all’undicesimo posto troviamo la lombarda Bormio (631 punti), seguita da San Vigilio di Marebbe, Ponte di Legno ed Ortisei, rispettivamente con 544, 492 e 470 punti. Al quindicesimo posto si colloca Auronzo di Cadore (384 punti), seguita da Bressanone (382 punti), da Sappada (381 punti) e dalla prima località in classifica per quanto riguarda l’area appenninica – ed unica nella top 20: si tratta di Roccaraso con 322 punti. Chiudono la classifica la trentina Pinzolo (239 punti), poi Merano e San Martino di Castrozza (entrambe con 238 punti). Da rilevare come nelle prime 10 posizioni vi siano ben 5 destinazioni trentine, 2 località venete e 2 valdostane, oltre ad 1 destinazione lombarda.

È inoltre interessante notare che in questa classifica, dopo le prime venti posizioni, si collocano destinazioni come Sestriere (219 punti), Cogne (211 punti), Corvara in Badia (209 punti), San Candido (196 punti), Brunico (191 punti), Zoldo (186 punti), Sesto in Val Pusteria (176 punti), Sestola (154 punti), Braies (153 punti), ed a seguire Bardonecchia, Cles, Scanno, La Thuile, Gressoney-Saint-Jean, Abetone, Sauze d’Oulx, San Vito di Cadore, etc. Oltre alla classifica generale, è interessante prendere in esame i singoli fattori per avere un quadro più completo dei giudizi degli Italiani e dell’idea che i nostri connazionali hanno per quanto riguarda l’immagine ed i servizi delle località montane ed appenniniche italiane. Pertanto, per l’estate 2022 si è provveduto a stilare il ranking delle prime 20 destinazioni per ogni singola categoria.

Infatti i cinque fattori indicati – quindi la capacità di una località di essere individuata come rilassante e tranquilla, di essere percepita come destinazione green, di essere considerata ideale per le vacanze con la propria famiglia, di essere attrattiva per chi desidera divertirsi in vacanza o di essere reputata quella più trendy nel panorama nazionale – rappresentano le motivazioni primarie di molti Italiani nella scelta della Destinazione in cui trascorrere le proprie vacanze estive in montagna e/o appennino.

LA DESTINAZIONE MONTANA/APPENNINICA ITALIANA PIÙ RILASSANTE E TRANQUILLA – ESTATE 2022



Per quanto riguarda il primo ranking – quindi le destinazioni montane/appenniniche considerate come le più rilassanti e tranquille a livello nazionale – emerge come nell’estate 2022 si posiziona ai vertici di questa classifica Courmayeur con un punteggio di 310 punti, seguita da Bormio con 306 punti, mentre al terzo posto si colloca Bressanone con 278 punti.

Seguono poi Cortina d’Ampezzo con 265 punti, Asiago con 255 punti, Moena (231 punti), Canazei (217 punti) e Ponte di Legno con 200 punti. Sotto tale soglia di punteggio si collocano Andalo con 187 punti, San Vigilio in Marebbe con 166 punti, Auronzo di Cadore (162 punti), San Martino di Castrozza (158 punti), Sappada (153 punti) e Livigno con 141 punti.

A seguire: Madonna di Campiglio (133 punti), Scanno (118 punti), Corvara in Badia (109 punti), San Vito di Cadore (84 punti), Molveno (81 punti) ed infine Sestola con 76 punti. In questa classifica è interessante notare come le prime tre posizioni siano distribuite tra Valle d’Aosta, Lombardia ed Alto Adige.

LA DESTINAZIONE MONTANA/APPENNINICA ITALIANA PIÙ GREEN – ESTATE 2022



In merito alla destinazione considerata dai nostri connazionali come quella più green, indicata quindi come la località montana/appenninica dove vi è un’accentuata sensibilità ambientale, si aggiudica la vittoria di questa speciale classifica la destinazione Livigno con 403 punti, seguita da San Vigilio di Marebbe con 378 punti, mentre al terzo posto si posiziona Molveno con 355 punti. A seguire, troviamo al quarto posto la valdostana Courmayeur con 311 punti, Canazei con 289 punti, Breuil- Cervinia con 276 punti, Cortina d’Ampezzo con 267 punti e Cogne con 211 punti.

Con un punteggio inferiore a 200 punti, troviamo San Candido (196 punti), Ortisei (178 punti), Moena (156 punti), Braies (153 punti); Asiago (147 punti) e Bardonecchia (144 punti). Infine Cles (124 punti), Zoldo (121 punti), Brunico (117 punti), Andalo (102 punti), Auronzo di Cadore e Lovere rispettivamente con 88 e 76 punti. Anche in questa classifica si può notare come i primi tre posti sul podio siano occupati da località della Lombardia, Alto Adige e Trentino.

LA DESTINAZIONE MONTANA/APPENNINICA ITALIANA PIÙ FAMILY – ESTATE 2022



Passando invece al terzo ranking – quindi le destinazioni montane/appenniniche considerate più adatte alle vacanze delle famiglie con bambini – emerge come nell’estate 2022 si posiziona ai vertici di questa classifica Andalo con un punteggio di 376 punti, seguita da Asiago con 333 punti, mentre al terzo posto si posiziona Canazei con 311 punti. Seguono Madonna di Campiglio con 267 punti, Moena con 244 punti e Ortisei con 241 punti.

Ancora: Sappada (228 punti), Breuil-Cervinia (210 punti), Molveno (198 punti) e Cortina d’Ampezzo e Merano, rispettivamente con 187 e 179 punti. Giunge poi la prima località appenninica di questa classifica: si tratta di Roccaraso con 174 punti, seguita da Bormio (171 punti), Auronzo di Cadore (134 punti), Courmayeur (128 punti), Sestriere (116 punti); Pinzolo (107 punti), Ponte di Legno con 98 punti, Gressoney-Saint-Jean con 92 ed, infine, Livigno con 78 punti.

LA DESTINAZIONE MONTANA/APPENNINICA ITALIANA PIÙ DIVERTENTE – ESTATE 2022

Per quanto riguarda invece il quarto ranking – quindi le destinazioni montane e/o appenniniche considerate più divertenti – emerge come nell’estate 2022 si posiziona ai vertici di questa classifica Madonna di Campiglio con un punteggio pari a 333 punti, seguita da Cortina d’Ampezzo con 167 punti e da Livigno con 164 punti. Segue Courmayeur con 161 punti. In questa classifica si evidenzia un distacco enorme tra la prima destinazione classificata – appunto

Madonna di Campiglio – e le prime tre “inseguitrici” – vale a dire Cortina d’Ampezzo, Livigno e Courmayeur – che sono sostanzialmente sullo stesso punteggio, e come sia anche elevato il distacco tra queste tre e le località che seguono. Sono infatti assai distanti le ulteriori località, vale a dire Breuil-Cervinia (112 punti), Ponte di Legno e Sestriere (ambedue con 108 punti), Moena (107 punti), Bressanone (104 punti), Asiago (97 punti) e Canazei (96 punti). Seguono due destinazioni appenniniche, e più precisamente Roccaraso con 91 punti e Abetone con 89 punti; poi Sauze d’Oulx (88 punti) ed ancora una località appenninica al quindicesimo posto: si tratta di Sestola, con 78 punti. Infine, seguono Andalo e Pinzolo (entrambi con 77 punti), Brunico (74 punti), Zoldo (65 punti) ed Ortisei con 51 punti.

In questa classifica è interessante notare come le prime quattro posizioni siano distribuite tra il Trentino, il Veneto, la Lombardia e la Valle d’Aosta.

LA DESTINAZIONE MONTANA/APPENNINICA ITALIANA PIÙ TRENDY – ESTATE 2022



In questo ultimo ranking gli Italiani indicano la destinazione montana/appenninica considerata essere quella più di tendenza, alla moda, quindi trendy. Viene quindi presa in considerazione la capacità della località di essere “alla moda”, quindi luogo desiderato perché tutti vogliono essere presenti.

Si può notare come al primo posto troviamo Cortina d’Ampezzo con 286 punti, seguita da Courmayeur (234 punti) e da Madonna di Campiglio con 202 punti. A seguire si colloca Sesto in Val Pusteria con 176 punti, poi Bormio con 154 punti e Livigno con 132 punti. Poi, ancora: Breuil-Cervinia con 101 punti, Corvara in Badia con 100 punti, La Thuile (97 punti), Ponte di Legno (86 punti), Andalo (81 punti) e San Martino di Castrozza con 80 punti.

Al tredicesimo posto troviamo invece Moena con 74 punti, seguita da Asiago con 69 punti, Badia con 66 punti, Fai della Paganella (65 punti), Merano (59 punti), Roccaraso (57 punti), Pinzolo (55 punti) ed a chiudere Aprica con 49 punti. In questa classifica si nota come nelle prime tre posizioni vi siano destinazioni di regioni diverse: Veneto, Valle d’Aosta e Trentino.

*

Metodologia

La Ricerca “Le Top Destinazioni montane/appenniniche nell’estate 2022” è stata condotta attraverso 2 diversi set di indagine (6/24 giugno 2022 e 12/26 luglio 2022) per complessive 2.485 questionari CATI-CAWI ad un campione rappresentativo di residenti in Italia con un’età compresa tra i 18 ed i 74 anni.

La Ricerca “Le Top Destinazioni montane/appenniniche nell’estate 2022” è stata realizzata da: JFC srl – Palazzo Bandini – Via XX Settembre, 29 Faenza (RA)