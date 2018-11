Dolomiti Energia – fbk * mercato energetico: ” accordo per lo sviluppo sui metodi di data science e intelligenza artificiale “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Fbk e Dolomiti Energia Trading: insieme per un mercato energetico più efficace grazie alle informazioni.

Fondazione Bruno Kessler (Fbk) e Dolomiti Energia Trading, la società del Gruppo Dolomiti Energia specializzata nel trading energetico sui principali mercati e borse europee, hanno siglato un importante accordo di collaborazione su metodi di data science e intelligenza artificiale per lo studio del mercato energetico.

La collaborazione, che inizia con un progetto di ricerca applicata di sei mesi, all’interno di un accordo quadro della durata di tre anni, mette in sinergia due importanti attori del territorio Trentino e permetterà di individuare dei punti di contatto tra le competenze di ricerca scientifiche e tecnologiche già presenti in Fbk e le esigenze di innovazione di Dolomiti Energia Trading nell’ambito dei mercati energetici. Nell’ottica di poter introdurre l’uso dei Big Data in un settore come quello dell’energia, in cui le tecnologie dell’informazione non sono ancora diffusamente applicate, la partnership fra Fbke Dolomiti Energia Trading potrà analizzare specifici ambiti su cui intervenire per innovare i processi decisionali, supportandoli con la conoscenza prodotta a partire dai dati e dalle informazioni elaborate utilizzando i più avanzati modelli e algoritmi oggi disponibili.

Gruppo Dolomiti Energia

Il Gruppo Dolomiti Energia con 1400 dipendenti e un fatturato consolidato di 1,4 miliardi di euro è una delle principali realtà multiutility italiane. Attivo in tutta la filiera energetica è uno dei primi produttori italiani di energia idroelettrica. Il Gruppo integra anche servizi nell’ambito del ciclo idrico, del teleriscaldamento e dei servizi ambientali. Dolomiti Energia Trading è la società del Gruppo che si occupa delle attività di dispacciamento dell’energia elettrica prodotta (circa 4 TWh/anno), è inoltre attiva sui mercati ambientali (EUA, TEE, CV) dove negozia l’acquisto e la vendita di gas naturale, energia elettrica e titoli ambientali, oltre ad essere shipper nel mercato del gas naturale.

Fondazione Bruno Kessler

La Fondazione Bruno Kessler (Trento) è un ente di ricerca di interesse pubblico, senza fini di lucro classificato al 1° posto per l’eccellenza scientifica in 3 diverse aree tematiche (ICT, Storia e Sociologia) e per l’impatto economico e sociale secondo i risultati ANVUR della valutazione della qualità della ricerca per il periodo 2010-2014.

Frutto di una storia lunga più di mezzo secolo, attraverso 2 poli scientifici, uno dedicato alle tecnologie e all’innovazione e uno alle scienze umane e sociali, 7 Centri di ricerca, più di 400 ricercatrici e ricercatori FBK mira a risultati di eccellenza in ambito scientifico e tecnologico con particolare riguardo agli approcci interdisciplinari e alla dimensione applicativa.