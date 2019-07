consiglio provinciale trento * Prima commissione: « sì a Marco Radice nel cda di Cassa del Trentino e Federico Giuliani in quello di Aprofod »

Prima commissione, sì a Marco Radice nel cda di Cassa del Trentino e Federico Giuliani in quello di Aprofod.

La Prima commissione, oggi presieduta dal vice Paolo Ghezzi di Futura, ha espresso parere favorevole alle candidature per un componente del Cda dell’Agenzia provinciale delle foreste demaniali (Aprofod) e di Cassa del Trentino spa. Sì, con tre astensioni della minoranza, al professionista proposto dalla Giunta per Aprofod, Federico Giuliani, laurea in scienze forestali e ambientali, libero professionista e sì, con quattro astensioni dell’opposizione, all’avvocato, consulente in diritto bancario, commerciale e amministrativo e presidente del consiglio di sorveglianza di Unicredit bank Russia, Marco Radice.