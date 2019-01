Blocco Studentesco: BLITZ NOTTURNO MANIFESTI: « APPESI A TRENTO E RIVA DEL GARDA in risposta all’interrogazione del consigliere Lucia Coppola » (foto)

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Manifesti del Blocco Studentesco a Trento e Riva del Garda in risposta all’interrogazione del consigliere Lucia Coppola.

Nella notte i militanti del Blocco Studentesco hanno affisso decine di manifesti raffiguranti il consigliere Lucia Coppola nei panni di “maga Magò”.

“L’azione – dichiara il Blocco Studentesco Trentino in una nota – sottolinea l’incapacità della Coppola di dedicarsi ai problemi della comunità, optando per sterili attacchi a realtà che non conosce.”

“Ci lascia perplessi – continua la nota – che una persona che nulla ha a che fare con la politica studentesca si spenda per attuare quello che un vero e proprio tentativo di censura delle idee.

L’interrogazione della Signora Coppola, oltre a confermare l’assenza di contenuti nella sua idea politica, denota anche una scarsa capacità di comprensione di un semplice manifesto, infatti le nostre grafiche sono state accusate di razzismo e discriminazione: tutti messaggi che non contengono né i nostri manifesti né i nostri volantini.”

“Con questi manifesti – conclude la nota del Blocco Studentesco – vogliamo ribadire a quanti tentino di fermarci con ridicoli sotterfugi che il Blocco Studentesco sarà dove è sempre stato: al fianco degli studenti, contro streghe e nuovi mostri della politica.”