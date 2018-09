VODAFONE * UEFA CHAMPIONS LEAGUE: PRESENTATO IL CALENDARIO DELLE PARTITE VISIBILI SU VODAFONE TV, SI INIZIA CON INTER-TOTTENHAM E VALENCIA–JUVENTUS

Uefa Champions League: Vodafone presenta il calendario delle partite visibili su Vodafone Tv. Si parte con Inter-Tottenham e Valencia–Juventus

Vodafone presenta il calendario delle partite di Uefa Champions League visibili su Vodafone Tv, attraverso il canale Sky Sport Mix Hd.

Si parte martedì alle 18.55 con Inter-Tottenham mentre alle 21 verrà trasmessa Liverpool-Psg, avversarie nel girone del Napoli. Il giorno dopo, 19 settembre, andranno in onda Valencia – Juventus e Ajax – Aek rispettivamente alle 21 e alle 18.55.

Grazie alla collaborazione con Sky, Vodafone Tv trasmetterà 4 partite per ogni turno del girone di qualificazione, di cui sempre almeno due italiane, con un’offerta a misura di famiglia a 11,90 euro al mese. A seguire, ampi approfondimenti post partita, con tutti i goal e le interviste ai protagonisti. Un’esperienza di visione unica, raccontata dagli esperti e dai talent di Sky.

Al secondo turno, Vodafone Tv trasmetterà Juve-Young Boys martedì 2 ottobre alle 18.55 e Manchester United – Valencia alle 21; mercoledì 3 ottobre ci sarà PSG-Stella Rossa alle 18.55 e PSV-Inter alle 21.

Le prossime partite trasmesse su Vodafone Tv fino a giugno 2018 verranno comunicate nelle prossime settimane.

Sky Sport Mix Hd è il canale, solo per i clienti Vodafone Tv Sport, che offre il meglio dello sport di Sky: dal calcio europeo, con partite della Uefa Champions League, Uefa Europa League, Premier League e Bundesliga.

Disponibili anche Gran premi di Formula 1® e MotoGp™, l’Nba, prestigiosi tornei di tennis tra cui gli Atp Masters 1000 e le fasi finali del torneo di Wimbledon. E ancora il rugby, il golf e il Wrestling Wwe.

Vodafone Tv è la piattaforma – in esclusiva per i clienti IperFibra o Adsl – che integra tv tradizionale, contenuti on demand e Internet TV per tutta la famiglia, attraverso un’esperienza d’uso semplice, disponibile anche in mobilità ed a un prezzo accessibile.

Con Vodafone Tv è possibile accedere ai canali tradizionali del digitale terrestre e, grazie alle partnership siglate con importanti player come Sony Pictures Entertainment, 20th Century Fox, Turner e bbc Worldwide, a un ampio catalogo on demand di show, film, documentari e contenuti per bambini.

Su Vodafone Tv è inoltre possibile personalizzare la propria offerta attraverso le app Now Tv (con i ticket Serie Tv, Cinema, Sport), Netflix, Infinity, Chili e Youtube.

I clienti Vodafone Tv possono sottoscrivere le offerte Vodafone Tv Sport con il canale Sky Sport Mix Hd a 11,90 euro al mese e Vodafone Tv Sport + Now Tv Intrattenimento con anche show, documentari e programmi per bambini di Sky a 19,90 euro al mese. Resta sempre sottoscrivibile l’offerta Vodafone Tv + Now Tv Intrattenimento a 11,90 euro al mese.

Vodafone Tv dispone di una serie di funzionalità avanzate su numerosi canali che consentono di mettere in pausa, registrare i programmi o di vedere contenuti già andati in onda. Fra i servizi offerti da Vodafone Tv, la possibilità di vedere tutti i contenuti in mobilità grazie all’app per smartphone e tablet e di richiedere l’addebito di tutti i servizi in un’unica fattura.

I pacchetti Vodafone Tv possono essere attivati da tutti i clienti in negozio oppure dal sito www.vodafone.it