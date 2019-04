UPT * SUPPLETIVE: Caumo, « SÌ AD UN’AMPIA ALLEANZA, il partito raCCOGLIE L’APERTURA DEL PATT »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Si è riunito oggi il Parlamentino Upt, in un clima disteso e partecipato, all’ordine del giorno si è discusso di elezioni suppletive.

L’UPT ribadisce quanto già espresso in relazione alla proposta di dare vita ad un’ampia alleanza e raccoglie l’ apertura da parte del Patt per le elezioni suppletive nei collegi di Trento e Pergine Valsugana.

Consideriamo sia un forte segnale di rilancio dopo le vicende legate alle elezioni regionali dello scorso ottobre.

Questa è una importante opportunità da cogliere da parte dei partiti per avviare, alla luce dei nuovi scenari che la politica ci presenta, un percorso di dialogo e di collaborazione anche in vista delle elezioni comunali della prossima primavera.

In questo senso, l’UPT dichiara la propria disponibilità a concorrere ad una alleanza come anche confermato dal PD che si riconosca in due candidature condivise e si presenti con un simbolo comune, diverso da quello dei singoli partiti, ispirato alla promozione di quella concezione aperta e progressiva dell’Autonomia attorno alla quale, nelle ultime legislature provinciali, abbiamo lavorato con convinzione.

Questo spirito va oggi ricostruito su basi nuove, senza pregiudizi e senza recriminazioni, ma con reciproca disponibilità e apertura.

*

Annalisa Caumo

Presidente Unione per il Trentino