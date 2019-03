TRENTO FILM FESTIVAL * “ DAFNE ”: « UN INNO ALLA VITA, MERCOLEDÌÌ 27 MARZO AL CINEMA ASTRA »

“Dafne”: un inno alla vita, in anteprima a Trento. Dopo il debutto al Festival di Berlino, arriva a Trento “Dafne”, l’applauditissimo film di Federico Bondi: una storia familiare che fa emergere le straordinarie potenzialità che ognuno ha dentro di sé

Mercoledìì 27 marzo al Cinema Astra eì in programma una delle anteprime piuì attese della rassegna Avvicinamenti, arrivata al quarto appuntamento: subito dopo il debutto al Festival di Berlino, dove si è aggiudicato il premio FIPRESCI nella sezione Panorama, arriva in anteprima a Trento Dafne, di Federico Bondi (Italia, 2019), accolto da giudizi entusiasti dalla critica: Repubblica lo ha definito “un piccolo gioiello”.

Grazie alla delicatezza del regista e al talento naturale della protagonista, Carolina Raspanti, una ragazza romagnola con la sindrome di Down all’esordio come attrice, Dafne eì molto piuì di un film sulla disabilitaì: eì una storia familiare che fa emergere le straordinarie potenzialitaì che ognuno ha dentro di seé, un inno alla vita e un messaggio di speranza. Prodotto da Vivo Film con Rai Cinema, Dafne ha il patrocinio di AIPD – Associazione Italiana Persone Down e Comitato Siblings Onlus – Fratelli e Sorelle di Persone con Disabilitaì , attivamente coinvolte nella distribuzione e promozione del film. Inizio della proiezione alle ore 21.00, ingresso 5 euro: saranno presenti in sala il regista Federico Bondi e la protagonista Carolina Raspanti.